بلند قدترین مرد کشور در میاندوآب همچنان قد می کشد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، صفر قربانی که با دو متر و 20 سانتی متر قد به همراه همسرش در روستای گل سلیمان آباد از توابع شهرستان میاندوآب زندگی می کند متاهل بوده و 38 سال سن دارد.

این فرد می گوید در سن 18 سالگی هنگامی که برای تحصیل در شهر به سر می برده در حمله هوایی هواپیماهای رژیم بعثی به دلیل ترس و اضطراب ناشی از بمباران، غدد هیپوفیز و تیروئید وی شروع به فعالیت بیش از حد معمول کرده و افزایش غیرطبیعی قد وی نیز از آن زمان شروع شده و همچنان ادامه دارد.

پیش از 18 سالگی قد قربانی در حد متعارف بوده است.

وی تاکنون چندین بار برای حل این مشکل در شهرهای تهران، ارومیه و تبریز تحت عمل جراحی و درمان پزشکان قرار گرفته ولی از این مداواها نتیجه ای نگرفته و به گفته پزشکان برای تکمیل درمان به عمل جراحی دیگری نیاز دارد.

بلند قدترین مرد کشور به دلیل نداشتن توان مالی دیگر قادر به ادامه درمان خود نیست و چشم امید به کمک مسئولان و افراد خیر دوخته است.