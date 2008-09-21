روز قدس محور هویت و اتحاد امت اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: روز قدس میراث گرانبهای بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی و نشانی ازعمق دور اندیشی و هوشمندی او است که بیانگر اعتقاد و پایبندی اش به اندیشه وحدت و انسجام اسلامی مقابل زورگویان و یکه تازان عرصه جهانی است.

درادامه این بیانیه آمده است: امسال شصت سال ازاشغال سرزمین مظلومیت و مقاومت، فلسطین پاره تن اسلام می گذرد و کماکان اراده اشغالگران و حامیان غربی آنها بر توجیه جنایات ددمنشانه اسرائیل استوار است، امسال اهمیت گرامیداشت روز قدس بیش تر از همیشه است و جهان اسلام و مجامع اسلامی باید قدرتمندانه از سال های قبل به یاری مردم مقاوم فلسطین بشتابد.

در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم : امسال روز قدس درزمانی برگزار می شود که رژیم رو به زوال صهیونیستی مذبوحانه شصتمین سالگرد تاسیس خود را بر قلب سرزمین فلسطین جشن می گیرد و رژیمی که اینک به نماد روشنی از همه بدی ها، زشتی ها و رفتارهای ضد بشری در جهان هستی تبدیل شده است و جمهوری اسلامی ایران همواره بر یک اصل مهم و راه حل جهت مواجهه با بحران فلسطین تاکید کرده و آن برگزاری همه پرسی با حضور همه اقوام و مذاهب این سرزمین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی است تا به حضوری آزادانه به انتخابی مطلوب دست یابند.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی دربیانیه خود تاکید کرده است : روز قدس محور هویت و اتحاد همان امتی است که مستضعفان زمین را وارثان واقعی زمین می داند و برای زورمداری و بی عدالتی عمری کوتاه قائل است و ایمان دارد که نصرت و پیروزی از آن صالحان و هدایت یافتگان خواهد بود و دراین روز بزرگ، قدرت خداوند در گامهای استوار مردان و زنان مسلمان و دریای مواج و خروشان مسلمانان روزه دار نمود می یابد.

این مجمع تاکید کرده است : امروز اگر مسلمانان جهان ید واحد شوند و اختلاف مذاهب را کناربگذارند و برای دفاع از حریم اسلامی، قرآن و کعبه و همه مقدسات اسلامی بکوشند هرگز چند میلیون صهیونیست که از نقاط مختلف جهان جمع آوری شده اند نمی توانستند قبله اول مسلمین (بیت المقدس) را اشغال نموده و در بین مسلمین تفرقه و جدایی بیندازند.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی درآستانه روز جهانی قدس که با نورانیت لیالی قدرمقارن شده است جنایت اشغالگران وحامیان غربی آنان را محکوم کرده و یکبار دیگر ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی همگام با حضور گسترده و یکپارچه تمامی مسلمانان جهانی در راهپیمایی روز جمعه، روز قدس را نشانگر وحدت و همبستگی بین المللی مسلمانان در حمایت از حقوق از دست رفته مسلمانان فلسطین می داند.