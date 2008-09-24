37 درصد زیتون کشور در شهرستان طارم تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسعود زنگنه بعد از ظهر امروز در جلسه کارگروه کشاورزی استان زنجان افزود: شهرستان طارم هر سال حائز بالاترین میزان تولید محصول زیتون در کشور می شود به و چنانچه در سال زراعی گذشته، خسارتهای مختلف به باغت زیتون منطقه تحمیل نمی شد، میزان تولید زیتون این شهرستان به 25 هزار تن می رسید.

با توجه به سطح زیر کشت 12 هزار هکتاری باغات زیتون در این منطقه، عملیات برداشت زیتون کنسروی از هفته دوم شهریور ماه سال جاری آغاز شده است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با توجه به خسارت ناشی از خشکسالی، سرما و یخبندان در سال گذشته، از سطح شش هزار و 300 هکتاری باغات بارده زیتون منطقه، بالغ بر شش هزار تن محصول سبز زیتون برداشت شود که پنج هزار و500 تن از این میزان به صورت زیتون کنسروی و 500 تن آن به صورت زیتون روغنی خواهد بود.

زنگنه افزود: در این شهرستان هفت هزار و500 خانوار به بهره برداری زیتون می پردازند که در مجموع بیش از 100 هزار نفر روزانه در کار برداشت زیتون مشغول بوده و از این طریق درآمد کسب می نمایند به گونه ای که پیش بینی می شود درآمد حاصله از برداشت محصول زیتون با توجه به کاهش سطح برداشت آن که موجب افزایش قیمت شده است به بیش از 96 میلیارد ریال برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طارم به ارقام زیتون مورد کشت در این شهرستان اشاره و ابراز داشت: زیتون‌های مورد کشت در شهرستان طارم شامل زرد زیتون، روغنی، ماری، گلوله زیتون است که در این میان، دو رقم زرد زیتون و روغنی بیشترین ارقام منطقه را تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: بیشترین موارد مصرف زیتون به صورت کنسرو زیتون و روغن است و بخشی نیز به عنوان کنجاله مورد مصرف خوراک دام قرار می گیرد.

زنگنه گفت: زیتون تولیدی شهرستان طارم به دلیل ایزوله بودن منطقه و شرایط اقلیمی خاصی که حاکم است و همچنین عدم نیاز به مبارزه با‌ آفات توسط سموم شیمیایی رایج در سایر مناطق به اصطلاح ارگانیک بوده و از طرفداران زیادی در بازارهای داخلی و خارجی برخوردار است.