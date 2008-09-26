درام مافیایی "گومورا" از ایتالیا به اسکار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد "گومورا" بر مبنای رمان پرفروش روبرتو ساویانو ساخته شده و در آن مافیای کامورا ناپل مورد توجه قرار گرفته است. این فیلم اولین بار ماه مه پیش در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش درآمد و جایزه بزرگ هیئت داوران را برد. "گومورا" اخیرا جایزه بهترین فیلم بخش آری ـ زایس جشنواره مونیخ را نیز از آن خود کرد.





تونی سرویلو در صحنه‌ای از فیلم "گومورا"

فیلم گارونه که به یک اندازه مورد توجه تماشاگران و منتقدان قرار گرفته، با رای 15 عضو آنیکا، انجمن فیلم ایتالیا برای حضور در اسکار به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی شد و از آن به عنوان یکی از بخت‌های اصلی برای حضور در فهرست پنج نامزد نهایی این بخش یاد می‌شود.

انجمن فیلم ایتالیا "گومورا" را برای حضور در اسکار از میان فیلم‌های Cover Boy به کارگردانی کارمین آموروسو، "ستاره" ساخته پائولو سورنتینو، "روز و ابرها" به کارگردانی سیلویو سولدینی و "تمام زندگی پیش رو" به کارگردانی پائولو ویرزی انتخاب کرد.

کتاب ساویانو که مبنای فیلم گارونه بود، از زمان انتشار در 2006 تاکنون بیش از یک میلیون نسخه فروخته است. او در کتاب خود با پرده برداشتن از دخالت گروه مافیایی کامورا در ساختمان‌سازی، خرید و فروش اسلحه و مواد مخدر تصویری هولناک از یک سندیکای جنایتکار ترسیم کرده است.

گارونه 39 ساله در فیلم خود زندگی پنج شخصیت را که مسیرشان با گروه مافیایی کامورا یکی می‌شود مورد توجه قرار داده است. او "گومورا" را با حضور بازیگران غیرحرفه‌ای به طور مخفیانه در ناپل ساخت و تونی سرویلو تنها بازیگر حرفه‌ای فیلم است.

"مهمانان" 1998، "مومیاگر" 2002 و "عشق اول" 2004 از دیگر ساخته‌های گارونه است. پارسال فیلم نوآر "ناشناس" به کارگردانی جوزپه تورناتوره به عنوان نماینده ایتالیا در بخش بهترین فیلم غیر‌انگلیسی‌زبان اسکار هشتادم شرکت کرد.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از 96 کشور برای حضور در این بخش دعوت کرده و آخرین مهلت ارسال فیلم‌ها دهم مهر است. نامزدهای هشتاد و یکمین دوره اسکار 22 ژانویه اعلام و مراسم اعطای جوایز 22 فوریه در کداک تیه‌تر برگزار می‌شود.