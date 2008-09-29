خانه جهانگردی خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی ظهر امروز در مراسم افتتاح این خانه افزود: در خانه جهانگردی خراسان جنوبی جاذبه های گردشگری استان از طریق بروشورها ،عکسها و کتاب ها در معرض دید مسافران قرار می گیرد.

حسین عباس زاده همچنین از ارئه آثار صنایع دستی خراسان جنوبی برای معرفی به گردشگران در این مکان خبر داد و تصریح کرد: حمایت از سمن های مرتبط با صنعت گردشگری از دیگر اهداف این مرکز می باشد.

به برگزاری همایش یک روزه بررسی مشکلات و راهکارهای صنعت گردشگری این استان در هفته جاری اشاره کرد و اظهار داشت: خانه جهانگردی حلقه ارتباط گردشگران و سازمان میراث فرهنگی بدور از بروکراسی های اداری خواهد بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی اعتبار هزینه شده برای این راه اندازی خانه گردشگری استان را 100 میلیون ریال اعلام کرد و یادآورشد: اماکن مذهبی نقش بسزایی در رونق گردشگری این استان دارد .

عباس زاده برپایی نمایشگاه های عکس و پوستر، برگزاری تورهای یک روزه گردشگری و بازدید رایگان از موزه های استان را اجمله برنامه های این سازمان در هفته جهانگردی برشمرد.