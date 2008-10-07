عکاسی نقش مهمی در ترویج معارف رضوی ایفا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضی لطفی صبح امروز در نخستین نشست تخصصی بررسی تاثیر هنر عکاسی در تبیین فرهنگ رضوی با بیان اینکه از زمان ورود این هنر به مشهد همواره حرم امام رضا (ع) محور توجه و سوژه اصلی عکاسان بوده است، افزود: این توجه، مشهد را به زادگاه هنر عکاسی حرم - بارگاهی به عنوان یک شیوه منحصر به فرد در جهان مبدل کرده است.

وی در توضیح ویژگی های عکاسی بارگاهی گفت: در این شیوه از پرده های نقاشی که حرم حضرت رضا(ع) بر آنها نقش شده استفاده می شود و اعتقادات معنوی زائران در آنها نقشی اساسی دارد.

لطفی اظهار داشت: این عکس ها که زائران را دست بر سینه در کنار پرده های نقاشی حرم امام رضا(ع) به تصویر می کشیدند و بیانگر حس و حال زیارت آنها بودند، در حقیقت بهترین سوغات برای تداعی خاطرات سفر محسوب می شدند.

وی ادامه داد: در شیوه عکاسی بارگاهی عکس از قداست خاصی برخودار است و رنگی از مفاهیم اعتقادی و مذهبی دارد که متاسفانه با پیشرفت تکنولوژی در شیوه های نوین عکاسی این معناگرایی و تقدس تا حدودی از میان رفته است.

این مدرس عکاسی با بیان این که مسایل اعتقادی و معنوی در عکاسی بارگاهی نقش بسیار مهمی دارند، یادآور شد: علاوه بر زائران که با حال و هوای زیارت برای گرفتن این عکس حاضر می شده، عکاس نیز در این کار با اعتقادات دینی عکاسی می کرده است.

وی با بیان این که انجام پژوهشی دقیقی درباره عکاسی بارگاهی می تواند این شیوه را در ابعاد جهانی معرفی کند، افزود: این شیوه عکاسی، از سوی عکاسان و مردم مورد توجه جدی قرار نگرفته و این در حالیست که عکس های موجود از این شیوه منحصر به فرد هستند.

وی تاکید کرد: با توجه به عدم وجود آرشیو نگاتیو در این شیوه، هر زائری در نقاط مختلف ایران نمونه هایی از این عکس ها را در اختیار دارد که می توان با جمع آوری و پژوهش درباره آن به معرفی این شیوه عکاسی در جهان پرداخت.

لطفی درباره امکان نزدیکی شیوه های نوین عکاسی با عکاسی بارگاهی که در قدیم رواج داشته، گفت: در شیوه های نوین عکاسی فقط ابزار تغییر یافته و تجهیزات پیشرفته جایگزین شده است، پس این امکان وجود دارد که هنرمند عکاس با نگاهی معنوی و اعتقادی به هنر عکاسی میان شیوه های نوین امروزی و روش های گذشته ارتباطی درست و منطقی برقرار کند.

لطفی به محدودیت عکاسی در حرم مطهر امام رضا(ع) اشاره کرد و گفت: این محدودیت، عکاسان را بیشتر به نمادهای ظاهری نظیر معماری و هنرهای به کار رفته در سطح حرم معطوف کرده و از توجه به حال و هوای معنوی زائران و فضای روحانی موجود باز داشته است.

وی در ادامه در خصوص جشنواره عکس رضوی گفت: جشنواره امام رضا(ع) بهترین جایگاه برای رشد هنر عکاسی در ابعاد معنوی و ولایی بوده و می تواند بعد معنویت گرایی در عکاسی را احیا و تقویت کند.

این عکاس خراسانی افزود: داوران جشنواره عکس رضوی علاوه بر تخصص و تجربه در عکاسی باید با موضوع آشنایی عمیق و گسترده داشته و تحقیقات میدانی و مطالعاتی دقیقی در زمینه سیره و شخصیت امام رضا(ع) انجام دهند تا با شناخت و آگاهی نسبت به موضوعات و تکنیک ها بتوانند قضاوت درستی ارائه کنند.

وی تداوم جشنواره عکس رضوی را ضروری دانست و تصریح کرد: این امر علاوه بر بسترسازی برای حضور عکاسان و ایجاد رقابتی سالم میان آن ها زمینه بهتر دیدن و بهتر جستجو کردن را برای شرکت کنندگان فراهم کرده و باعث می شود تا آنها با نگاهی تخصصی و شناخت خصوصیات و روحیات امام رضا(ع) عکاسی کنند.

در ادامه این نشست محمدرضا لطفی عضو کارگروه عکس جشنواره فرهنگی هنری امام رضا(ع) با بیان اینکه برگزاری جشنواره امام رضا(ع) می تواند بهترین زمینه را برای رشد و ترویج عکاسی مذهبی فراهم کند، اظهار داشت: عکاسی پیرامون امام رضا(ع) در زمانی که از بارگاه ایشان باشد یا زمانی که تصویرگر حال و هوای زائران شود، بر اساس فرهنگ غنی اسلامی و اعتقادات دینی است.

سید جلیل حسینی زهرایی دیگر عضو کارگروه عکس جشنواره امام رضا(ع) نیز در این نشست عکس های مذهبی به خصوص عکسهایی که پیرامون امام رضا(ع) در رسانه ها انتشار یافته را دارای جایگاهی ویژه ای دانست و خاطرنشان کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی کاربرد عکس های مذهبی در رسانه های کشور رشد چشمگیری یافته است.

وی با اشاره به این که بعد از 22 بهمن 57 ایران یکی از خبرسازترین کشورهای جهان بوده است، گفت: به تبع این اتفاق عکسهای خبری کشور ما نیز در جهان بازتاب گسترده ای داشته اند که عکاسی مذهبی هم از این انعکاس جهانی بی بهره نمانده است.

حسینی زهرایی همچنین تداوم جشنواره عکس رضوی را عامل غنای این هنر در کشورمان دانست و گفت: جشنواره های موفق عکس جهان از قدمت طولانی برخوردارند که انتظار می رود جشنواره عکس رضوی نیز با برگزاری مستمر در آینده به سمت تخصصی شدن حرکت کند و به یکی از جشنواره های معتبر عکس در جهان مبدل شود.