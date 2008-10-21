افراد کم خون نیز می توانند حجامت کنند

دکتر شراره دوستی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب ادامه داد: مقدار خونی که در طی هر جلسه حجامت از بیمار گرفته می شود بسیار اندک یعنی بین 30 تا 50 سی سی است که این مقدار خون پس از دقایق کوتاهی بعد از حجامت، دوباره در بدن تولید و جایگزین خون از دست رفته می شود.

وی افزود: صرف نظر از این امر، خون خارج شده از محل حجامت، خونی آلوده، غلیظ، سنگین و حاوی ترکیبات زائد و سموم بدن است که این امر، لزوم توجه بیشتر همه افراد به مسئله حجامت، اعم از کم خون و فاقد کم خونی را بیش از پیش آشکار می کند.

این عضو موسسه تحقیقات حجامت ایران در خصوص حجامت افراد سالمند و ناتوان نیز اظهار داشت: با مراعات برخی تمهیدات، لحاظ شرایط بیمار، کنترل فشار خون و نیز کنترل بیماریهای زمینه ای و فردی می توان به راحتی حتی سالخورده ترین بیماران را حجامت کرد، البته باید در نظر داشت که حجامت این افراد باید ملایمتر و ظریفتر از حجامت دیگران صورت گیرد و میزان خون گیری در آن کمتر باشد.

دوستی رضایی اظهار امیدواری کرد: با گسترش طبهای سنتی، زمینه درمان بسیاری از بیماریها فراهم شود.