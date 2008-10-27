نمایشگاه آثار برگزیده برنامه "حافظه جهانی" در کتابخانه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نمایشگاه 2 روزه که در روزهای 8 و 9 آبان ماه برگزار می شود تصاویری از "شاهنامه بایسنقری" و "وقفنامه ربع رشیدی" که در ششمین دوره برنامة حافظه جهانی ثبت شده بودند و همچنین" مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویه" و کتاب "مسالک الممالک" تالیف ابوالقاسم استخری جغرافی نویس ایرانی سده 4 هجری قمری به عنوان دو اثر پیشنهادی امسال کشورمان برای ثبت در حافظه جهانی به نمایش در خواهد آمد .

مراسم افتتاحیه کارگاه تخصصی آموزش برنامه حافظه جهانی نیز در این روز و همزمان با شصتمین سالگرد تأسیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور شخصیتهای مختلف فرهنگی داخلی و خارجی برگزار می شود.

در این کارگاه دو روزه که کارشناسان کتابخانه ها و مراکز موزه ای و اسنادی کشور در آن شرکت خواهند داشت جویی اسپرینگر کارشناس ارشد برنامه حافظه جهانی یونسکو به تدریس مباحثی همچون آشنایی با برنامه حافظه جهانی، شرایط و ضوابط ثبت آثار در این برنامه خواهد پرداخت.

همچنین در حاشیه این برنامه ها مراسم رونمایی از کتاب حافظه جهانی نوشته ری ادموندسان که به تازگی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شده و پرده برداری از دو نشان ارائه شده از سوی یونسکو به کاخ موزه گلستان و کتابخانه مرکزی تبریز برگزار خواهد شد.