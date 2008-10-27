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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۴۴

نمایشگاه آثار برگزیده برنامه "حافظه جهانی" در کتابخانه ملی

نمایشگاه آثار برگزیده برنامه "حافظه جهانی" در کتابخانه ملی

در حاشیه دومین دوره کارگاه تخصصی آموزش برنامه حافظه جهانی نمایشگاهی از آثار برگزیده کشورمان در برنامه "حافظه جهانی" در مرکز نمایشگاههای کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برپا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نمایشگاه 2 روزه که در روزهای 8 و 9 آبان ماه برگزار می شود  تصاویری از "شاهنامه بایسنقری" و "وقفنامه ربع رشیدی" که در ششمین دوره برنامة حافظه جهانی ثبت شده بودند و همچنین" مجموعه اسناد تشکیلات اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویه" و کتاب "مسالک الممالک" تالیف ابوالقاسم استخری جغرافی نویس ایرانی سده 4 هجری قمری به عنوان دو اثر پیشنهادی امسال کشورمان برای ثبت در حافظه جهانی به نمایش در خواهد آمد .

مراسم افتتاحیه کارگاه تخصصی آموزش برنامه حافظه جهانی نیز در این روز و همزمان با شصتمین سالگرد تأسیس کمیسیون ملی یونسکو در ایران با حضور شخصیتهای مختلف فرهنگی داخلی و خارجی برگزار می شود.

در این کارگاه دو روزه که کارشناسان کتابخانه ها و مراکز  موزه ای و اسنادی کشور در آن شرکت خواهند داشت جویی اسپرینگر کارشناس ارشد برنامه حافظه جهانی یونسکو به تدریس مباحثی همچون آشنایی با برنامه حافظه جهانی، شرایط و ضوابط ثبت آثار در این برنامه خواهد پرداخت.

همچنین در حاشیه این برنامه ها مراسم رونمایی از کتاب حافظه جهانی نوشته ری ادموندسان که به تازگی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی منتشر شده و پرده برداری از دو نشان ارائه شده از سوی یونسکو به کاخ موزه گلستان و کتابخانه مرکزی تبریز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 772254

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