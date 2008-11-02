درگذشت بانوی برگزیده جهان اسلام

این شاعر، نویسنده، محقق و مترجم سال 1371 از سوی وزارت علوم استاد نمونه معرفی شد و سال 80 پس از انتشار ترجمه قرآن کریم به افتخار خادمالقرآن نایل آمد. صفارزاده سال 2006 همزمان با برپایی روز جهانی زن از سوی سازمان نویسندگان آسیا و آفریقا به عنوان شاعر مبارز و زن نخبه دانشمند مسلمان برگزیده شد.
مراسم تشییع پیکر زندهیاد طاهره صفارزاده
* فیلمهایی از رخشان بنیاعتماد، مازیار میری، سامان مقدم، علیرضا رئیسیان و داریوش مهرجویی در جشنواره بینالمللی فیلم هند (IFFI) به نمایش درمیآید. بخش جنبی "مرور سینمای یک کشور" امسال به سینمای ایران اختصاص دارد و فیلمهایی مطرح چون "خون بازی"، "به آهستگی"، "پرونده هاوانا"، "کافه ستاره"، "ماهیها عاشق میشوند" و ... به نمایش درمیآیند.
* "پوست موز" علی عطشانی در جشنواره فیلم موزه هنرهای زیبای بوستن آمریکا به نمایش درآمد. این فیلم پیش از این حضور در جشنواره بینالمللی جینسیکل آمریکا را تجربه کرده است. پانزدهمین جشنواره سالانه فیلمهای ایرانی از 14 آبان تا 10 آذر در این مرکز برگزار شد.
* "ریسمان باز" مهرشاد کارخانی در پنجاه و دومین جشنواره لندن به نمایش درآمد و مورد استقبال تماشاگران قرار گرفت. این فیلم اول آبان در دو نوبت صبح و عصر به نمایش درآمد که شماری از هنرمندان انگستان و ایرانیان مقیم لندن در آن حضور داشتند.
* محسن امیریوسفی به عنوان داور در سومین جشنواره فیلم باتومی گرجستان حضور دارد. این جشنواره از دوم تا هشتم آبان برگزار شد و فیلم "ترانه تنهایی تهران" سامان سالور در بخش مسابقه این جشنواره حضور داشت که موفق شد جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره را دریافت کند.
* جمیل رستمی در بیست و چهارمین جشنواره فیلم بوستن جایزه بزرگ بهترین فیلمساز (فیلم میکر) شناخته شد. رستمی همچنین جایزه بهترین فیلمساز را از یک سازمان غیردولتی دریافت نمود و شهریورماه جایزه صلح و دوستی را از جشنواره موندنس دریافت کرد.
* "آرام باش و تا هفت بشمار" رامتین لوافیپور در جشنواره بینالمللی رتردام هلند به نمایش درمیآید. این فیلم بر جزئیات مستند و لحظات پر التهاب تکاندهنده بنا شده و یادآور "دونده" امیر نادری است. این فیلم بهمنماه در جشنواره هلند حضور پیدا میکند.
* "تنها دو بار زندگی میکنیم" و "ترانه تنهایی تهران" میهمان چهاردهمین جشنواره فیلم سینما توت اکران کشور سوئیس شدند. این جشنواره از ششم تا 11 آبان در سه بخش سینمایی، تلویزیونی و آثار چند رسانهای برپا شد و علاوه بر نمایش آثار بلند سینمایی ویترینی از فیلمهای مطرح کوتاه سراسر جهان را در ژنو به نمایش میگذارد.
* "آن جا" عبدالرضا کاهانی در چهل و نهمین جشنواره بینالمللی تسالونیکی یونان به نمایش درمیآید. این فیلم در بخش کارگردانان اول و دوم این رویداد حضور دارد که از 26 آبان تا پنجم آذر برگزار میشود.
* اعضای هیئت داوران جشنواره آسیا پاسیفیک معرفی شدند. از جمله این افراد میتوان به آپارنا سن کارگردان و بازیگر هندی، ژنگ دانگتیان کارگردان چینی، هانا لی تهیهکننده کرهای و ریچارد لوک تهیهکننده آمریکایی اشاره کرد.
* جشنواره سه قاره نانت امسال برنامهای به مناسبت 30 سالگی طراحی کرده که امیر نادری و ابوالفضل جلیلی در آن حضور دارند. این برنامه به فیلمسازانی اختصاص دارد که تا به حال دو بار جایزه بزرگ بالن طلایی جشنواره را بردهاند. نادری برای فیلمهای "دونده" و "آب، باد، خاک" و جلیلی برای "یک داستان واقعی" و "دلبران" این جایزه را به خود اختصاص دادهاند.
* "شب بخیر فرمانده" انسیه شاهحسینی در دومین جشنواره بینالمللی فیلم کوالالامپور در مالزی نمایش داده میشود. "4+10" مانیا اکبری و "چند روز بعد" نیکی کریمی دیگر فیلمهای ایرانی جشنواره کوالا لامپور امسال هستند که از ششم تا 9 آذرماه برگزار میشود.
* "چند روز بعد" نیکی کریمی در سی و نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم هند به نمایش درمیآید. دومین فیلم بلند سینمایی کریمی در بخش جنبی جشنواره بینالمللی فیلم هند 2008 به نمایش درمیآید که از دوم تا 12 آذر در جزیره گوآ برگزار میشود.
* چهرههای سینمای ایران شامل عباس کیارستمی و نیکی کریمی در کنار استادان و پیشکسوتان عکاسی در نخستین اکسپو عکس ایران حضور دارند. نخستین نمایشگاه فروش آثار عکس ایران آبان ماه در مؤسسه فرهنگی هنری صبا با نمایش آثار بسیاری از چهرههای عکاسی و سینمایی ایران برگزار می شود.
* رمان "حسد" مسعود کیمیایی مجوز انتشار گرفت. موضوع این رمان درباره زندگی عین القضات همدانی است که جدا از شخصیت عاشقانه وی به جنبههای جدید زندگیاش پرداخته میشود. "حسد" از سوی نشر ثالث منتشر میشود. کیمیایی 10 سال پیش فیلمنامه "عینالقضات" را درباره زندگی این شخصیت تاریخی نوشته و منتشر کرده است.
* پروژه ناتمام مرحوم رسول ملاقلیپور به مرحله تولید نزدیک میشود. پس از انتخاب مجتبی راعی به کارگردانی پروژه، هفته گذشته هانیه توسلی به عنوان بازیگر یکی از نقشهای اصلی فیلم انتخاب شد. قرار است وی سه نقش متفاوت را در فیلم ایفا کند که داستان دو پزشک جوان است که در آستانه ازدواج از سوی هلال احمر مأموریت دارند به جنگزدههای عراق کمک کنند.
* با اینکه پیشتر اعلام شده بود در بخش میهمان بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر دو سیمرغ بلورین اهدا میشود، قرار است با حذف این سیمرغها برگزیدگان این بخش فقط مورد تقدیر قرار بگیرند. قرار بود در جشنواره فیلم فجر این دوره بهترین کارگردان و فیلم بخش میهمان سیمرغ بلورین بگیرند اما بر اساس تازهترین تصمیم دبیرخانه جشنواره برگزیدگان آن سیمرغ نمیگیرند.
* هفته گذشته پروانه ساخت چهار پروژه سینمایی از جمله "تهران در جستجوی زیبایی" به کارگردانی سیفالله داد، داریوش مهرجویی و مهدی کرمپور و به تهیه کنندگی محمدعلی حسیننژاد صادر شد.
همچنین شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری در جلسه هفته اخیر خود پروانه ساخت "فریاد بیصدا" به تهیهکنندگی و کارگردانی رضا اعظمیان، "نویسنده" به تهیهکنندگی حبیب اسماعیلی و کارگردانی نادر طریقت، "طبقه سوم" به تهیهکنندگی علیرضا قاسمخان و کارگردانی بیژن میرباقری را صادر کرد.
* بنیاد سینمایی فارابی در گزارش تولید سینمای ایران تا اول آبان از حضور 114 فیلم سینمایی دارای پروانه در مراحل تولید و پیشتولید خبر داد. بر اساس گزارش واحد پشتیبانی تولید بنیاد از این میان 20 فیلم آماده نمایش، 12 فیلم در مرحله صداگذاری، 12 فیلم در مرحله تدوین، 9 فیلم در مرحله فیلمبرداری و 56 فیلم در مرحله پیش از تولید هستند و دو فیلم نیز اکران شده است.
* مدیر عامل خانه سینما از اقدام هیئت دولت مبنی بر تعیین نحوه تخصیص مالیاتها در حوزه سینما تقدیر و آمادگی خانه سینما را برای همکاری اعلام کرد. محمدمهدی عسگرپور در این نامه نوشت: اقدام ارزشمند هیئت محترم وزیران در تأمین خواسته دیرین جامعه اصناف سینمای ایران مبنی بر تعیین نحوه تخصیص مالیاتها موجب خرسندی و دلگرمی دستاندرکاران سینما شد.
* مدیر امور بینالملل بنیاد سینمایی فارابی از رایزنیهایی انجام شده برای نمایش فیلمهای ایرانی در رسانهها و سینماهای ایالت تاتارستان جمهوری روسیه خبر داد. امیر اسفندیاری گفت: در جریان برگزاری جشنواره فیلم منبر طلایی در شهر قازان تاتارستان رایزنیهایی برای نمایش فیلمهای ایرانی در رسانهها و سینماهای این ایالت روسیه صورت گرفت.
* بازیگر و کارگردان سینما و تئاتر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نشان درجه یک هنری دریافت میکند. شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور پس از بررسی پرونده کاری داوود رشیدی در رشته بازیگری و کارگردانی نشان درجه یک هنری وزارت ارشاد را برای او در نظر گرفت که این نشان پس از امضاء وزیر ارشاد به وی تقدیم میشود.
* تنها اثر باقیمانده از سینما پالاس نخستین سالن سینمای مجلل و بزرگ ایران واقع در چهار راه استانبول تهران در موزه سینما نگهداری میشود. این اثر شامل یک ردیف صندلی سهتایی چوبی است که مانند صندلیهای امروزی تاشو است. این سینما بعدها تخریب و بجای آن بازار کویتیهای کنونی ساخته شد.
* ششمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی پنجشنبه نهم آبانماه با قرائت پیام رئیس جمهور در تالار وحدت آغاز شد. اجرای موسیقی توسط احسان خواجهامیری و سه قطعه نمایشی و تقدیر از فعالان عرصه تئاتر دینی از جمله برنامههای ویژه این مراسم بود. این جشنواره تا شانزدهم آبانماه در تهران و بجنورد برپاست.
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