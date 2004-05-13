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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۱:۲۹

با رفتن شريف خدايي

خسرو نشان آمد ، مسافر آستانه هم استعفاء داد

در اولين روز كاري خسرو نشان ، حسين مسافر آستانه مسئول هيات نظارت و ارزشيابي مركز هنرهاي نمايشي با ارائه استعفاي خود اين مركز را ترك گفت.

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" ، حسين مسافر آستانه ، مسوول هيأت ارزشيابي مركزهنرهاي نمايشي ومعاون " مجيد شريف خدايي " ازمدتها پيش قصد استعفاء ازمسووليت هاي خود را داشت ،  اما استعفاي وي توسط شريف خدايي پذيرفته نشد كه با وضعيت جديد ، وي  استعفاء نامه خود را به رئيس پيشين مركزهنرهاي نمايشي تقديم كرد واين استعفا ازطرف شريف خدايي  پذيرفته شد. " حسين مسافر آستانه " سه روز پيش دفتر كارخود را درمركزهنرهاي نمايشي ترك كرد و ديگربرسركارخود حاضر نشد.
مجيد شريف خدايي هفته گذشته پس از اطلاع از حكم رئيس جديد مركز، استعفانامه خود را به " احمد مسجد جامعي" وزير فرهنگ وارشاد اسلامي ارائه داد وازچند روزگذشته برسركارخود درمر كز هنرهاي نمايشي و تئاتر شهر حاضر نشد و طي اين چند روزتنهابراي فرستادن گروهاي تئاتر عازم به خارج از كشوراقداماتي را انجام داده است. 
بنابراين با رفتن شريف خدايي و معاون وي در حال حاضر مر كز هنرهاي نمايشي ، تئاتر شهر و ITI  بدون سرپرست شده  است .
 لازم به توضيح است، دكتر "خسرو نشان"  كه روزگذشته حكم رسمي رياست مركزهنرهاي نمايشي را ازمعاونت هنري ارشاد دكتر " ايماني خوشخو" گرفت پيش از اين چندين سال  به عنوان مدير كل اداره فرهنگ وارشاد اسلامي خوزستان و از سال 1376 تاكنون در سمت مدير كل اداره  فرهنگ وارشاد اصفهان درعرضه مديريت فرهنگي كشور حضور داشته است .
وي دبير سه دوره از جشنواره هاي تئاتر ايران زمين بوده و طي يكي از جشنواره هاي بين المللي فيلم خارج از كشوربه عنوان داور حضور داشته است. 
 

کد مطلب 78092

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