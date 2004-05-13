خسرو نشان آمد ، مسافر آستانه هم استعفاء داد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" ، حسين مسافر آستانه ، مسوول هيأت ارزشيابي مركزهنرهاي نمايشي ومعاون " مجيد شريف خدايي " ازمدتها پيش قصد استعفاء ازمسووليت هاي خود را داشت ، اما استعفاي وي توسط شريف خدايي پذيرفته نشد كه با وضعيت جديد ، وي استعفاء نامه خود را به رئيس پيشين مركزهنرهاي نمايشي تقديم كرد واين استعفا ازطرف شريف خدايي پذيرفته شد. " حسين مسافر آستانه " سه روز پيش دفتر كارخود را درمركزهنرهاي نمايشي ترك كرد و ديگربرسركارخود حاضر نشد.

مجيد شريف خدايي هفته گذشته پس از اطلاع از حكم رئيس جديد مركز، استعفانامه خود را به " احمد مسجد جامعي" وزير فرهنگ وارشاد اسلامي ارائه داد وازچند روزگذشته برسركارخود درمر كز هنرهاي نمايشي و تئاتر شهر حاضر نشد و طي اين چند روزتنهابراي فرستادن گروهاي تئاتر عازم به خارج از كشوراقداماتي را انجام داده است.

بنابراين با رفتن شريف خدايي و معاون وي در حال حاضر مر كز هنرهاي نمايشي ، تئاتر شهر و ITI بدون سرپرست شده است .

لازم به توضيح است، دكتر "خسرو نشان" كه روزگذشته حكم رسمي رياست مركزهنرهاي نمايشي را ازمعاونت هنري ارشاد دكتر " ايماني خوشخو" گرفت پيش از اين چندين سال به عنوان مدير كل اداره فرهنگ وارشاد اسلامي خوزستان و از سال 1376 تاكنون در سمت مدير كل اداره فرهنگ وارشاد اصفهان درعرضه مديريت فرهنگي كشور حضور داشته است .

وي دبير سه دوره از جشنواره هاي تئاتر ايران زمين بوده و طي يكي از جشنواره هاي بين المللي فيلم خارج از كشوربه عنوان داور حضور داشته است.

