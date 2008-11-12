اعزام بیش از دو هزار نفر از استان مرکزی برای حج تمتع

ابوالقاسم مسافر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از این تعداد 968 نفر بانوان و یک هزار و 137 نفر آقایان هستند.

وی تصریح کرد: 15 کاروان حج و زیارت با توجه به ظرفیت موجود از استان مرکزی اعزام می شوند.

وی با اشاره به اینکه مدیران کاروان های حج و زیارت هر دو سال یکبار بر اساس سیاستهای سازمان حج و زیارت انتخاب می شوند، اظهار داشت: بر این اساس سال آینده آزمونی در میان مدیران کاروانها برگزار می شود تا افراد منتخب به عنوان مدیران کاروانهای حج و زیارت انتخاب شوند.

مسافر با تاکید بر اینکه ثبت نام برای اعزام به سرزمین وحی در حدود چهار سال دیگر با اعلام سازمان حج و زیارت کشور انجام می شود، افزود: اعزام باید بر اساس سیاستهای سازمان حج و زیارت کشور صورت گیرد و بر این اساس اقدامات لازم انجام شود.