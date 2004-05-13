طرح ترور سفير آمريكا در يمن خنثي شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط ، رشاد عليمي وزير كشور يمن گفت دستگاه هاي امنيتي اين كشور شماري ازافرادي را كه براي ترور سفير آمريكا در اين كشور برنامه ريزي مي كردند، دستگير و نقشه ترور را خنثي كردند.

به گفته وزير كشور يمن تاكنون 190 تن به اتهام مشاركت در فعاليت هاي تروريستي بازداشت شده اند كه متهمان به انفجار ناوچه آمريكايي كول در خليج عدن در سال 2000 كه باعث كشته شدن 17 نظامي آمريكايي شد و متهمان انفجار نفتكش فرانسوي در مقابل سواحل حضرموت و متهمان به حمله به هليكوپتر وابسته به شركت نفتي هنت آمريكا در ميان اين ليست وجود دارند.

اين خبر در حالي اعلام شده است كه آمريكا به اتباع خود براي سفر به يمن به دليل مخاطرات حملات تروريستي القاعده هشدار داده است.

اين در حالي است كه شاهدان سوماليايي اعلام كردند نيروي دريايي آمريكا ، يك كشتي يمني را در ورودي خليج عدن متوقف و 5 تن را در عرشه اين كشتي بازداشت كردند، آمريكايي ها مدعي هستند اين كشتي حامل سلاح و مهمات به مقصد سومالي بوده است.

