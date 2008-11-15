سید عباس سجادی شاعر و مدیر عامل موسسه "نغمه شهر" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نام گذاری هفته‌ای به نام کتاب، بیشتر جنبه تبلیغاتی برای کتاب و کتابخوانی دارد، چرا که در طول یک هفته نمی توان کار بنیادی برای کتاب و کتابخوانی انجام داد.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ کتابخوانی، عزم ملی می خواهد و برای گسترش چنین فرهنگی، به یک هفته نباید اکتفا کنیم بلکه باید در طول سال با برنامه‌ریزی مدون پیش رویم.

سجادی با بیان اینکه نباید منکر تاثیرگذاری برنامه های تبلیغی در ترویج کتابخوانی شد، افزود: همین که اسم کتاب در طول یک هفته بارها به گوش مردم می خورد و یا در سطح شهر با پلاکاردهای ترویج کتابخوانی روبرو می شونند، با این مساله درگیر می شوند. اما نکته مهم آنجاست که با پایان یافتن هفته کتاب نباید مردم را به حال خودشان گذاشت.

مدیر عامل موسسه "نغمه شهر" با اشاره به شعار هفته "حداقل ماهی یک کتاب بخوانیم"، گفت: براساس نظرسنجی های مختلف آمار کتابخوانی در کشور ما بسیار پایین است، هر چند که خواندن یک کتاب در ماه نیز آماری بسیار پایین است، اما امیدواریم به مرور شاهد رشد آمار کتابخوانی در کشور باشیم.

سجادی درباره برنامه‌های مختلف موسسه "نغمه شهر" در هفته کتاب گفت: این موسسه هیچ برنامه‌ای برای هفته کتاب در دستور کار خود ندارد، اما قرار بود چند عنوان کتاب از سوی موسسه "نغمه شهر" منتشر و در این هفته رونمایی شود. اما هنوز مجوز این کتاب‌ها صادر نشده است.