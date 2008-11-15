به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد روایت جدید "پینوکیو" را گریملی و آدام پریش به اتفاق همکاری می‌کنند و به گفته گی‌یرمو دل تورو تولید این پروژه حدود سه سال طول می‌کشد.

قصه پریان "ماجراهای پینوکیو" را کارلو کولودی نویسنده ایتالیایی در قرن 19 نوشت. والت دیسنی تهیه‌کننده اولین روایت سینمایی این داستان بود که سال 1940 به صورت یک فیلم انیمیشن ساخته شد.

داستان درباره یک عروسک چوبی است که پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای مختلف به پسری واقعی تبدیل می‌شود. روبرتو بنینی نیز سال 2002 یک روایت سینمایی از این داستان را به تصویر کشید.

دل تورو 44 ساله سازنده فیلم‌های "کرونوس"، "بلید 2"، "هلبوی" و "هزارتوی پن" است و برای فیلم آخر نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی شد.

از او به تازگی "هلبوی 2" به نمایش درآمده و به زودی ساخت پروژه "هابیت‌" و دنباله‌ آن را آغاز می‌کند که داستان آن پیش از سه‌گانه معروف "ارباب حلقه‌ها" روی می‌دهد. بازسازی "فرانکنشتین" و "دکتر جکیل و آقای هاید" از دیگر پروژه‌های این فیلمساز مکزکی است.