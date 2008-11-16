به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد انجمن بازیگران آمریکا SAG و اتحادیه تهیه‌کنندگان سینما و تلویزیون AMPTP هیچ یک این خبر را تایید نکرده‌اند، اما منابع نزدیک به هر دو طرف می‌گویند قرار این دیدار گذاشته شده است.

خوان کارلوس گونزالز میانجی دولت فدرال در تلاش برای از سرگیری مذاکرات در یک ماه گذشته دو بار با هر دو طرف درگیر ملاقات کرد. هیئت رئیسه انجمن بازیگران آمریکا 19 اکتبر در یک نشست به اتفاق آرا با دخالت یک میانجی از طرف دولت فدرال موافقت کرد.

دیدار روز پنجشنبه نمایندگان بازیگران و استودیوها لزوما به معنای از سرگیری رسمی مذاکرات نیست که از 16 ژوئیه (26 تیر) پس از 42 جلسه متوقف شد. AMPTP به دفعات اعلام کرده حاضر نیست درباره آخرین پیشنهاد خود به انجمن بازیگران تجدیدنظر کند.

نمایندگان استودیوهای هالیوود پیش از انقضاء قرارداد دوجانبه در 30 ژوئن (10 تیر) به انجمن بازیگران پیشنهاد دادند برابر با قراردادی سه ساله بیش از 250 میلیون دلار به عنوان دستمزد اضافی به اعضاء خواهند پرداخت.

اعضا SAG از زمان انقضا قرارداد برابر با مفاد قرارداد قبلی به همکاری خود با AMPTP ادامه می‌دهند. انجمن بازیگران و استودیوها درباره سهم بازیگران از فروش‌ دی‌وی‌دی‌ها و توزیع محصولات آنلاین و نحوه منظور شدن آن در قرارداد اختلاف دارند.

هیئت رئیسه انجمن بازیگران ماه پیش در قطعنامه‌ای انجام همه‌پرسی از اعضا در مورد دست زدن به اعتصاب در صورت شکست مذاکرات با استودیوهای مطرح را تصویب کرد. اگر 75 درصد از 120 هزار عضو SAG رای به اعتصاب بدهند، کمیته مذاکره می‌تواند در صورت لزوم اعلام اعتصاب کند.