به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، رحیم میدانی افزود: با وجود این افزایش کمسابقه بارندگیهای اخیر ، میزان بارش نزولات آسمانی در شش ماهه نخست امسال به حد نرمال رسید.
وی ادامه داد: براساس آمارهای ارائه شده در سال آبی امسال، در ماههای مهر و آبان نیز شرایط نرمال گزارش شده است.
میدانی اظهار داشت: براساس پیشبینیهای به عمل آمده سال آینده دمای استان آذربایجان شرقی گرم خواهد شد که از لحاظ نیاز آبی گیاهان و اثراتی که در رژیم بارشها دارد، باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه میزان نزولات آسمانی در استان 44.08 درصد مثبت است، افزود: میزان کل بارش امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17 درصد افزایش نشان میدهد.
مدیر عامل سازمان آب منطقهای آذربایجانشرقی با اشاره به ثبت میزان بارندگی در ایستگاههای مختلف استان گفت: در اغلب ایستگاههای هواشناسی میزان بارندگی تا 74 میلیمتر و حتی در ایستگاه هریس رکورد 111 میلیمتر و در برخی ایستگاهها تا 97 میلیمتر بارش ثبت شدهاست.
