درآمدهای شهرداریها از محل جریمه ها غیر تخصصی است

به گزارش خبرنگار مهر در کاشمر، محمدرضا خباززاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بحران مالی گریبان گیر تمام شهرداری های کشور است به طوری که نبود درآمد پایدار، سالی بحرانی برای شهرداریها رقم زده است.

وی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال گذشته مبلغ 55 میلیون تومان از محل تجمیع عوارض به شهرداری کاشمر اختصاص یافته گفت: در سال جاری علی رغم افزایش هزینه ها و مواد اولیه مورد نیاز از جمله قیر فقط 100 میلیون تومان به شهرداری پرداخت شده است.

خباززاده افزود: دولت نه تنها در شش ماهه اول امسال مبلغ 450 میلیون تومان اعتبار از محل تجمیع عوارض پرداخت نکرده بلکه از شش ماهه دوم نیز از شهرداری ها مالیات بر ارزش افزوده دریافت خواهد نمود.

شهردار کاشمر با بیان اینکه از سال 62 تاکنون هنوز دولت لایحه خودگردانی شهرداری ها برای تصویب به مجلس ارائه نشده است، گفت: در شرایط فعلی وضعیت شهرداری ها به گونه ای است که تا ساخت و ساز انجام نشود و یا دولت بودجه ای به آنها ندهد به دلیل نبود بودجه، شهرداری هیچ کاری نمی تواند انجام دهد.

وی در پایان گفت: وصول مبلغ یک میلیارد تومان طلبکاری شهرداری کاشمر از دستگاههای دولتی و وصول جریمه های کمیسیون 100 تا حدودی به رفع مشکلات مالی شهرداری کمک خواهد کرد.