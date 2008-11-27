میزان صادرات غیرنفتی کشور به 24 میلیارد دلار خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید زادبوم روز پنج شنبه در همایش روز ملی صادرات در اتاق بازرگانی صنایع و معادن مازندران در ساری افزود: هم اکنون میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال حدود 15 میلیارد دلار است.

وی خاطر نشان کرد: دفاتر سازمان توسعه تجارت ایران در 17 کشور دنیا راه اندازی شده است.

مدیر کل دفتر امور نمایندگیهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه دفاتر سازمان در قاره های آسیا، اروپا، آمریکا و کشورهای عربی و آفریقایی توسعه خواهد یافت، تصریح کرد: تا سال آینده تعداد این دفاتر در خارج از کشور به 30 دفتر افزایش می یابد.

زادبوم با بیان اینکه ایجاد دفاتر نمایندگی سازمان توسعه تجارت ایران در خارج از کشور زمینه را برای حضور فعالانه تر بخش خصوصی جهت امورات صادراتی فراهم کرده است، یادآورشد: مراکز تجاری صادرات ایران در 30 کشور دنیا به زودی ایجاد خواهد شد.

وی در پایان بر حضور مستمر صادرکنندگان، تولیدکنندگان ایرانی در دفاتر خارجی سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن مازندران در ساری افزود: هم اکنون میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال حدود 15 میلیارد دلار است.

وی خاطر نشان کرد: دفاتر سازمان توسعه تجارت ایران در 17 کشور دنیا راه اندازی شده است.

مدیر کل دفتر امور نمایندگی های خارجی سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه دفاتر سازمان در قاره های آسیا، اروپا، آمریکا و کشورهای عربی و آفریقائی توسعه خواهد یافت، تصریح کرد: تا سال آینده تعداد این دفاتر در خارج از کشور به 30 دفتر افزایش می یابد.

زادبوم با بیان اینکه ایجاد دفاتر نمایندگی سازمان توسعه تجارت ایران در خارج از کشور زمینه را برای حضور فعالانه تر بخش خصوصی جهت امورات صادراتی فراهم کرده است، یادآورشد: مراکز تجاری صادرات ایران در سی کشور دنیا به زودی ایجاد خواهد شد.

وی در پایان بر حضور مستمرتر صادرکنندگان، تولیدکنندگان ایرانی در دفاتر خارجی سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد.

در ادامه از صادرکنندگان برتر استان تجلیل شد.