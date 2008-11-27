اختلاف و دودستگی در ناتو درباره پذیرش اعضای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر،هفته نامه "اشپیگل" با اشاره به مخالفت غیر مستقیم وزیر امور خارجه آلمان با تصمیم آمریکا مبنی بر پذیرش اوکراین و گرجستان به ناتو پیش از موعد در نظر گرفته شده، نوشت:"اشتاین مایر" در سخنان روز گذشته خود در کنگره این کشور اظهار داشت به باور و نظر من هیچ دلیلی وجود ندارد که هفت ماه پس از نشست ناتو در بخارست بر خلاف تصمیمات گرفته شده در این نشست عمل کنیم.

وزیر امور خارجه آلمان در حالی یک هفته پیش از نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل، مخالفت خود را با ورود این دو کشور در طرح آینده پذیرش اعضای جدید اظهار داشته است که وزیر امور خارجه آمریکا بر اساس گزارشهای رسانه های آمریکا در گفتگوهای تلفنی طولانی با برلین، پاریس و دیگر کشورهای اروپایی خواستار پیوستن فوری گرجستان و اوکراین به این ائتلاف نظامی شده است.

اشتاین مایر همچنین خاطر نشان کرد: زمان پذیرش اوکراین و گرجستان در ناتو هنوز فرا نرسیده است و در عین حال حمایت این دو کشور ضروری است.

به نوشته اشپیگل،سه شنبه گذشته در نشست دیپلماتهای ناتو در بروکسل ده کشور عضو این ائتلاف از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا ، لوکزامبورگ، نروژ و اسپانیا مخالفت خود را با این تصمیم آمریکا اعلام کردند.



دان فرید" معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه شنبه پنجم آذر گفته بود اوکراین و گرجستان چند سال دیگر تا عضویت در ناتو فاصله دارند .



به گفته وی، ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) احتمالا طی چند سال آینده پیشنهاد عضویت در این ائتلاف نظامی را به اوکراین و گرجستان ارائه نخواهد کرد.



تحلیلگران بر این باورند که اعضای ناتو هم اکنون توجهات خود را به سوی دولت آتی آمریکا به ریاست "باراک اوباما" معطوف کرده اند چرا که امید کمی برای اهداف دولت بوش مبنی بر هموار کردن راه جهت عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو در سال جاری میلادی وجود دارد.

روسیه با عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو به شدت مخالف است.