هفته آينده تيم جديدم را اعلام مي كنم

به گزارش خبرنگار" مهر" عباس آقايي هافبك تكنيكي وبازيسازفصل گذشته تيم پاس ضمن اعلام اين مطلب افزود: مشكل من براي تمديد قراردادم با تيم پاس تنها مسائل مالي است وهنوزبرسرمبلغ مورد نظربا مسوولين اين تيم به توافق نرسيدم.

وي افزود: با توجه به محيط بدون حاشيه ورضايتي كه مربيان ومسوولين تيم پاس نسبت به من دارند،علاقمندم تا همچنان دراين تيم حضورداشته باشم. ولي اين منوط به توافق مالي است كه هنوزچنين امري محقق نشده است.

آقايي درباره اين موضوع كه گفته مي شود وي پيشنهاد 200 ميليون توماني را به مسوولين تيم پاس ارائه كرده است، اظهارداشت: با توجه به مشكلات مالي كه با آن روبروهستم اين مبلغ را درازاي دوفصل پيشنهاد كردم كه حتي برخي تيمهاي ديگرحاضرشدند مبلغي بيش ازاين را درازاي به خدمت گرفتن من بپردازند كه درصورت عدم توافق با تيم پاس مطمئنا به يكي ازاين تيمها پاسخ مثبت خواهم داد.

هافبك فصل گذشته پاس درباره احتمال پيوستنش به تيمهاي استقلال وپرسپوليس تاكيد كرد: مذاكراتي با اميرقلعه نوعي انجام دادم وايشان علاقمندي خود را براي اين انتقال اعلام كردند. ضمن اينكه مسوولين استقلال هم شرايط مالي من را پذيرفتند واين تيم يكي از گزينه هايي است كه احتمال پيوستنم به آن وجود دارد. ازسوي ديگرتيم پرسپوليس هم تماسهايي را براي پيوستن به اين تيم انجام داده است، ولي بخاطرنامشخص بودن وضعيت مديريتي اين تيم بعيد مي دانم با اين تيم به توافق برسم.

آقايي درپايان تصريح كرد: براي من رنگهااهميتي ندارد وعلاقمندم درتيمي بازي كنم كه من را ازنظرمالي تامين كند تا با آسودگي خاطر به فوتبالم ادامه بدهم.