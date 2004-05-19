به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" لايحه تاسيس شيلات ايران در 4 تبصره (تبصره هاي 1 و 3 و 5 و 9 ) بنابر نظر شوراي نگهبان ايراد داشت كه با پيشنهادات و بررسي كميسيون اين لايحه براي تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح شد.

بر اين اساس ، تبصره يك ماده واحده تاسيس سازمان شيلات ايران به شرح زير اصلاح شد:

وظايف حاكميتي سازمان ، وظايف مندرج در قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

بر اساس تبصره 3 ، سازمان مجازات بايد براي اداي تعهدات منتقل شده از شركت سهامي شيلات ايران نسبت به فروش اموال و امكانات مازاد خود اقدام كند و 100 درصد وجوه حاصله پس از واريز به حساب خزانه در قالب قوانين بودجه سنواتي در اختيار سازمان قرار مي گيرد.

به موجب اصلاح تبصره 5 اين لايحه نيز، فعاليت ها و عمليات اجرايي مربوط به صيد، فرآوري، فروش و صادرات ماهيان خاوياري به همراه امكانات ، اموال ، دارايي ها، تعهدات و نيروي انساني مربوط به شركت مادر تخصصي خدمات كشاورزي منتقل مي شود و معادل ارزش دفتري اموال، امكانات و دارايي هاي متعلقه به سرمايه شركت مزبور افزوده مي شود.

بر اساس اصلاحيه تبصره 9 نيز وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ظرف مدت 6 ماه اساسنامه سازمان را با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند.

گفتني است بعد از اصلاحات انجام شده اين لايحه مجددا به راي گذاشته شد كه به تصويب رسيد.