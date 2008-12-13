هیچگونه تاخیر و تعللی در روند طرح مسکن مهر پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجید غفوری پیش از ظهر شنبه در بیست و پنجمین جلسه مسکن استان با تاکید مضاعف بر لزوم صدور دست کم 20 هزار پروانه ساخت واحدهای مربوط به طرح مسکن مهر تا پایان سال جاری، خواهان ارائه برنامه مدون، دقیق و منسجم در این خصوص و تسریع در روند طرح مذکور شد.

وی هرگونه تاخیر و تعلل در روند طرح مسکن مهر را غیر قابل پذیرش خواند و جهت تسهیل در امور مربوط به این طرح برعدم دریافت هرگونه هزینه ای توسط شهرداری ها بابت حق تفکیک و تغییر کاربری اراضی مربوط به مسکن مهر تاکید کرد.

غفوری استفاده از روش واحد در پیشبرد این طرح را موجب محدودیت در اجرای آن قلمداد و خاطرنشان کرد: این طرح باید در قالب قانونی خود به پیش رود و از تمامی راهکارهای پیش رو استفاده شود.

وی بر لزوم تعامل هر چه بیشتر میان اتحادیه ها و تعاونی های مسکن به منظور آگاهی از سلایق شهروندان و اعضای تعاونیها در ساخت و سازهای مربوط به طرح مسکن مهر تاکید کرد و اظهار داشت: اختصاص اراضی و تمامی مراحل ساخت و ساز در این طرح از طریق تعاونی ها صرفاً با قرعه کشی صورت گیرد تا از بوجود آمدن هر گونه شبهه جلوگیری شود.

استاندار کرمانشاه در این جلسه مراتب تقدیر خود را از تلاشهای فرماندهی انتظامی استان در جریان خلع ید متصرفین غیر قانونی اراضی مراد آباد اعلام کرد.