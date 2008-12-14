به گزارش خبرگزاری مهر، سینمافردا اعلام کرد "روی موج سرما" ساخته محمد جعفری مستندساز سینمای ایران است که در بحبوحه جنگ ایران و عراق در دهکده ای مرزی اتفاق می‌افتد. نوجوانی کُرد که تنها بازمانده جنگ است هر روز به رادیو بغداد گوش می‌دهد تا صدای پدر اسیرش را بشنود.

"لعبتکان" ساخته نبی میرزایی نیز داستان چوپانی نوجوان است که با وجود بیماری باید گله حاجی را به بیابان ببرد. اما یک شب بیماری او را زمینگیر می‌کند.

پس از نمایش فیلم نشست نقد و بررسی با حضور احمد طالبی‌نژاد منتقد و فیلمساز و مسعود سفلایی مجری و کارشناس در کافه سینما آزادی برگزار می‌شود.

برنامه "سینمافردا" به کوشش مرکز نمایش فیلم کوتاه معاونت سینمایی حوزه هنری دوشنبه‌ها در سینما آزادی برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه‌های سینمافردا به نشانی اینترنتی www.cinemafarda.com مراجعه کنند.