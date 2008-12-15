به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علی ابطحی رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان در کنار احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی، عبداله واد رئیس جمهور سنگال، کوئچیرو ماتسورا مدیر کل یونسکو در همایش بین المللی امامان و خاخامها با عنوان "تقدس صلح" مشارکت میکنند.
این همایش از سوی بنیاد Hommes de Parole پاریس، سازمان کنفرانس اسلامی و با حمایت و همکاری یونسکو از 15 تا 17 دسامبر ( 25 تا 27 آذرماه) در پاریس برگزار میشود.
85 شرکت کننده شامل خاخامهای یهودی، رهبران مسیحی و مسلمان از 21 کشور جهان با هدف هماهنگی میان دیدگاهها و نقطه نظرات رهبران دینی در خصوص صلح مشارکت میکنند.
قرار است در این همایش گروه دیدهبانی جهت حمایت، توسعه و گسترش گفتگو و همزیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان و یهودیان شکل بگیرد.
نخستین همایش رهبران مسلمان و یهودی (امامان و خاخامها) با حمایت آلبرت دوم، پادشاه بلژیک و محمد ششم پادشاه مراکش از 3ت تا 5 ژانویه 2005 در بلژیک برگزار شد. همچنین اسپانیا در مارس 2006 میزبان دومین همایش بود که با حمایت ژان کارلوس اول پادشاه اسپانیا و محمد ششم پادشاه مراکش برگزار شد.
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