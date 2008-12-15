دلایل لغو سفر متکی به فرانسه/ تحریم"باستان شناسی" ایران علیه امریکا

به گزارش خبرنگارمهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران به بیان آخرین مواضع دستگاه دیپلماسی کشورمان پرداخت.

وی در مورد دلایل لغو سفر متکی به فرانسه برای شرکت در اجلاس همسایگان افغانستان گفت: ما همیشه از استقلال دولت ملی و ارتش ملی افغانستان حمایت کرده ایم و در همه اجلاسهای قبلی هم شرکت کردیم و معتقدیم باید در جهت استقرار صلح و ثبات افغانستان تلاش شود اما متاسفانه روندی که امروز در این کشور وجود دارد تشدید نا امنی، افزایش تولید مواد مخدر و گسترش افراطی گری است.

قشقاوی اضافه کرد: ولی واقعیت این است که یک واقعیت جدی بین المللی نیاز به هماهنگی همه جانبه دارد نه اینکه فرانسه به عنوان میزبان این اجلاس از ایران و وزیر خارجه ما برای مشورت دعوت کند اما در آستانه برگزاری اجلاس با اظهارات غیر دیپلماتیک و خلاف آداب میزبانی جریان را به هم بزند بنابراین به دلیل این اظهارات ایران در اجلاس پارس شرکت نکرد.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به سئوالی در مورد سرنوشت الواح گلی ایرانی که در آمریکا مانده اند گفت: ما انتظار داریم طرف آمریکایی هر چه زودتر این الواح گلی را به ایران بازگرداند چرا که این الواح اسناد هویتی و باستانی ماست.

وی همچنین از تحریم حوزه باستان شناسی آمریکا از سوی ایران خبر داد و گفت: ایران تا زمانی که این الواح بازگردانده نشود هر گونه همکاری با حوزه باستان شناسی آمریکا را تحریم کرده است.

قشقاوی در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات خصمانه برخی از مقامات شورای همکاری خلیج فارس در قبال ایران در اجلاس منامه و عدم شرکت ایران در این اجلاس گفت: ما در اجلاس منامه شرکت نکردیم چون ابهاماتی در مورد شرکت انگلیسی که بانی این اجلاس بود داشت.

وی با بیان اینکه ایران هراسی و تفرقه افکنی بین کشورهای منطقه جزو استراتژی اصلی بیگانگان می باشد گفت: درهمین اجلاس شاهد اظهارات خوب نخست وزیر بحرین، العطیه و بن علوی بودیم که اعلام کردند هیچ تهدیدی از طرف ایران وجود ندارد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین نسبت به ارائه پیشنهاد جدید 1+5 اظهار بی اطلاعی کرد.

قشقاوی در مورد سفر چند ماه قبل مشائی به آمریکا و تقاضای او برای دیدار با اوباما، گفت: اصلا چنین چیزی نبوده است. این سفر مشائی در وزارت خارجه برنامه ریزی شد و به منظور رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور انجام گرفت همان موقع هم ما این شایعات را تکذیب کردیم و مشائی هیچ ملاقات رسمی با آمریکاییها نداشت.

وی اخبار روزنامه های اسرائیلی در مورد انتصاب یک نماینده ویژه از سوی اوباما برای مذاکره با ایران را تکذیب کرد و گفت: باید در مورد اخباری که از منابع صهیونیستی منتشر می شود ابتدا شک کرد چون نوعا بی اساس هستند.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: روند بازگشت مغز و سرمایه ایرانی چند برابر بیشتر از آن چیزی است که می گویند فرار مغزها.

قشقاوی در مورد اظهارات اخیر وزیر خارجه مصر که ایران را متهم به دخالت در امور داخلی این کشور کرده بود گفت: مسئول دفتر حفاظت منافع ما در مصر مصاحبه خوبی با شبکه المصریه داشت که مواضع ما را به خوبی روشن کرد اما در مورد بحث غزه احساسات انسان دوستانه همه اقشار ایران در مقابل درد و رنج مردم غزه قابل درک است. ما ضمن احترام به این احساسات و ضروری دانستن وجود آن بر امنیت اماکن دیپلماتیک و سفارتخانه ها تاکید کردیم و به نیروی انتظامی هم این موضوع را گفتیم.

وی از رایزنیهای فشرده در اجلاس جاکارتا به منظور کمک رسانی به غزه خبر داد و گفت: آقای نژاد حسینیان برای تحقق این امر به قاهره می رود.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: کمکهای انسان دوستانه، غذایی و دارویی توسط هلال احمر به غزه ارسال می شود.

قشقاوی در پاسخ به سئوالی در مورد تبلیغ عنوان مجعول خلیج عربی در جمهوری آذربایجان، گفت: واقعیت های مرزی و تاریخی با اینگونه اقدامات تغییر پیدا نمی کند و ما روابط خوبی با آذربایجان داریم و این روابط در حال گسترش است.

وی ضمن تاکید مجدد بر پیشنهاد کنسرسیوم هسته ای در منطقه از سوی جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما همانطور که انرژی صلح آمیز هسته ای را حق مسلم خود می دانیم آن را حق مسلم همه کشورهایی می دانیم که می خواهند در چارچوب ان پی تی و مقررات از این حق استفاده کنند.

خبرنگاری از سخنگوی وزارت خارجه سئوال کرد آیا غیر از هلال احمر دولت جمهوری اسلامی هم کمکهای نقدی و غیر نقدی به مردم غزه می دهد که قشقاوی پاسخ داد: هم دولت، ملت و هم هلال احمر در این موضوع انسانی یعنی اعطای کمکهای غذایی، دارویی و انسانی به غزه موافقند و اجماع دارند.

قشقاوی در مورد دعوت از احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: هنوز خبری در این مورد نداریم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور با اشاره به مصوبه اخیر اتحادیه اروپایی از تاسیس دفتر دیپلماتیک اتحادیه اروپا در ایران استقبال کرد و گفت: البته این موضوع مخفی نبوده که بخواهد در مورد آن اطلاع رسانی صورت نگیرد بسیاری از اقدامات عادی دیپلماتیک روزانه انجام می شود که مخفی هم نیست ولی ممکن است کسی اطلاع پیدا نکند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است با توجه به شرایط جدید منطقه ایران و آمریکا برای مقابله با دشمن مشترک (طالبان) مذاکره انجام دهند خاطرنشان کرد: اقدامات حسن نیت آمیز ایران در سالهای گذشته در مورد افغانستان با رویکرد خصمانه آمریکا مواجه شد.

قشقاوی افزود: برای حل مشکل پاکستان و هند احمدی نژاد با طرف هندی و پاکستانی تماس می گیرد و به زودی نماینده ویژه ایران عازم دهلی نو خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی در مورد تاثیر بحران مالی جهانی بر ایران، گفت: البته در این مورد تحلیلهای زیادی وجود دارد اما آن تصوری که می گوید بحران جهانی نتیجه کمر شکنی بر ایران دارد درست نیست.