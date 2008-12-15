  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۵ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۵۲

70 نوع برنامه با محوریت غدیر در چهار محال و بختیاری برگزار می شود

70 نوع برنامه با محوریت غدیر در چهار محال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی بنیاد بین المللی غدیر چهار محال و بختیاری گفت: 70 نوع برنامه با محوریت غدیر در چهار محال و بختیاری برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، علی گرجی ظهر امروز در مراسم تجلیل از خادمان غدیر در شهرکرد با اشاره به راه اندازی بنیاد بین المللی غدیر در چهار محال و بختیاری  اظهار داشت: این بنیاد در 15 کمیته برنامه ریزی و فرهنگ سازی غدیر را در این استان انجام می دهد.

وی به برگزاری برنامه های  متنوع غدیر در این استان اشاره کرد و افزود: امسال 70 نوع برنامه با هدف فرهنگ سازی غدیر در کمیته های کودک و نوجوان، ورزش، علمی، اصناف، شهرستان وبخش ها، ادارات، خواهران و دانشجویان برگزار می شود.

وی به برگزاری کلاسهای غدیر شناسی و تربیت مربی غدیری در این استان اشاره کرد وافزود: تا کنون افزون بر یک هزار و250نفر در کلاس های غدیر شناسی شرکت کرده اند.

گرجی به چاپ بیش از 15 کتاب با موضوع غدیر در این استان اشاره نمودو افزود: دهها عنوان نرم افزار با موضوع غدیر تولید ودر سطح استان توزیع شده است.

وی همچنین خاطر نشان کرد: مجتمع غدیر استان در حال پیگیری و احداث است. 

کد مطلب 801033

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها