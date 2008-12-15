ترمینال مسافربری دامغان دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد

مجتبی هروی در گفتگو با خبرنگار مهر در دامغان گفت: این ترمینال در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع در ورودی سمنان به دامغان است که تاکنون برای افتتاح و بهره برداری ترمینال یک میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده است.

به گفته وی برای احداث این ترمینال، 500 میلیون تومان اعتبار از ره آورد سفر رهبر فرزانه انقلاب و 300 میلیون تومان اخیرا از سوی استاندار سمنان و ما بقی هم از اعتبارات شهرداری دامغان هزینه شده است.

وی افزود: بودجه سال 86 شهرداری دامغان 5/4 میلیارد تومان بود که بودجه سال 87 نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

هروی تصریح کرد: بودجه سال 87 شهرداری دامغان 5/8 میلیارد تومان بوده که صرف طرح و پروژه های عمرانی شهر دامغان می شود.