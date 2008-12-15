کشورهای توسعه نیافته با پژوهش پیشرفت خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید حسن سادات در جشنواره پژوهش که ظهر امروز در سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: پژوهش یک امر ریشه ای است و اگز سیاستهای کشورها بر اساس آن استوار شود بسیاری از مشکلات برطرف و از بروز بسیاری از مشکلات نیز جلوگیری می شود.

وی در زمینه اهمیت فعالیتهای تحقیقاتی بیان داشت: کار محققان و پژوهشگران، یک کار پسندیده است و به همین دلیل این افراد نباید فقط با تشویقها دلگرم شوند، بلکه باید با شناخت کامل از اهمیت انسانی فعالیتهای خود، به خودی خود نیز دلگرم باشند.

برادر رئیس سابق سازمان استاندارد از مسئله ذی نفعها به عنوان یک امر بسیار مهم در ارزیابی پژوهشها نام برد و افزود: ذی نفعها از ارکان مهم هر پژوهش محسوب می شوند، زیرا نتایج حاصل پژوهشها در درجه اول به آنها بازمی گردد که به همین دلیل باید در هر پژوهشی به این افراد و نیازهای آنها توجه خاص و زیادی معطوف کرد.

سادات که در گذشته، قائم مقام منطقه آزاد قشم نیز بوده با اشاره به راهکارهای لازم کشاورزی در مناطق گرم و مرطوب به عنوان مثالی برای توجه به ذی نفعان در امر تحقیق و پژوهش خاطرنشان کرد: در گذشته در منطقه آزاد قشم تحقیقاتی در مواردی از قبیل تولید خاکی که جاذب رطوبت باشد و به عمل آوردن درختی که نیاز به آبیاری نداشته باشد صورت گرفته که قسمتی از انگیزه این تحقیقات به دلیل توجه به نیازهای ذی نفعان یعنی کشاورزان و ... منطقه قشم به وجود آمده است.