برگزاری جلسات کمیته های استانی تعیین مزد به تعویق افتاد

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر گفت: قرار بود از روز گذشته کمیته های مزد استان تهران که مربوط به گروه کارگری است جلسات رسمی بررسی و تعیین حداقل مزد را آغاز کنند که این نشستها به تعویق افتاد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: قرار است از طریق کمیته های مزد میزان و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بررسی و اعلام شود تا از این طریق در تصمیم گیری های شورای عالی کار لحاظ شود.

دهقان کیا در بخش دیگری از سخنانش دلیل برگزار نشدن و به تعویق افتادن جلسات کمیته های تعیین مزد گفت: به دلیل اینکه اعضای شرکت کننده در جلسات شوراها و کمیته ها برنامه های متعددی را پیگیری می کنند انجام این کار با کمی تاخیر خواهد بود.

وی بیان داشت: البته برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران و ارائه نتایج کار به مراجع ذی صلاح از مهم ترین برنامه های ما در کمیته ها است و به زودی جلسات رسمی خود را آغاز خواهیم نمود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: به دلیل اهمیت موضوع مزد کارگران باید نتایج بررسی ها هر چه سریعتر جمع بندی و تا اسفند ماه سال جاری که زمان اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال آینده است، کار تمام شود.