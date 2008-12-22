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۲ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

درگفتگوبا مهر اعلام شد؛

برگزاری جلسات کمیته های استانی تعیین مزد به تعویق افتاد

برگزاری جلسات کمیته های استانی تعیین مزد به تعویق افتاد

عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران از به تعویق افتادن جلسات کمیته های تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران خبر داد.

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر گفت: قرار بود از روز گذشته کمیته های مزد استان تهران که مربوط به گروه کارگری است جلسات رسمی بررسی و تعیین حداقل مزد را آغاز کنند که این نشستها به تعویق افتاد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: قرار است از طریق کمیته های مزد میزان و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بررسی و اعلام شود تا از این طریق در تصمیم گیری های شورای عالی کار لحاظ شود.

دهقان کیا در بخش دیگری از سخنانش دلیل برگزار نشدن و به تعویق افتادن جلسات کمیته های تعیین مزد گفت: به دلیل اینکه اعضای شرکت کننده در جلسات شوراها و کمیته ها برنامه های متعددی را پیگیری می کنند انجام این کار با کمی تاخیر خواهد بود.

وی بیان داشت: البته برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران و ارائه نتایج کار به مراجع ذی صلاح از مهم ترین برنامه های ما در کمیته ها است و به زودی جلسات رسمی خود را آغاز خواهیم نمود.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تاکید کرد: به دلیل اهمیت موضوع مزد کارگران باید نتایج بررسی ها هر چه سریعتر جمع بندی و تا اسفند ماه سال جاری که زمان اعلام حداقل دستمزد کارگران در سال آینده است، کار تمام شود.

کد مطلب 803772

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