رونمایی سه خودرو جدید تا پایان سال/ خودروی کاملا ایرانی بی مفهوم است

به گزارش خبرنگار مهر منوچهر منطقی در حاشیه بازدید از شرکت صنایع موتور بشل در شهرک صنعتی بشل با اشاره به اینکه یکی از سه خودرو در مازندران تولید خواهد شد، اظهار داشت: رونمایی ازخودروی ایکس 12 و آخرین مدل سمند که هنوز نامگذاری آن انجام نشده است در بهمن ماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی درخصوص مشخصات خودروی سوم توضیحی نداد و گفت: نام این خودرو مشخص نیست و تلاش می کنیم تا پایان سال و همزمان با خودروهای جدید دیگر رونمایی شود.

به گفته مدیر عامل ایران خودرو قیمت ایکس 12، حداکثر 10 میلیون تومان خواهد بود.

خودروی کاملا ایرانی مفهوم ندارد

منطقی واژه کاملا ایرانی را برای خودروها بی معنی توصیف کرد و تصریح کرد: خودروی کاملا ایرانی مفهوم ندارد و ما از این واژه هیچ وقت استفاده نخواهیم کرد ولی در طراحی بدنه و موتور این خودروها از آخرین دانش بومی استفاده شده است.

وی در خصوص ویژگی های ایکس 12 گفت: خصوصیات و یژگیهای ایکس 12 ، 5/1 برابر مینیاتور است.

مدیر عامل ایران خودرو گفت: آخرین مدل سمند نیز در خودرو سازی مازندران در سال آینده تولید خواهد شد که موتور آن نیز توسط تولید کنندگان و قطعه سازان این استان تولید خواهد شد.

منطقی با اشاره به راه اندازی دو سایت جدید تولیدات ایران خودرو در مازندران و استان فارس تصریح کرد: تولیدات در شهرستانها و تمرکز زدایی از تهران، تولید قسمتی از ایران خودرو در خارج از کشور و کامل کردن مجموعه تولیدات از اهداف این شرکت در سالهای آینده است.

وی به ضعف قطعه سازی در کشور اشاره کرد و گفت: قطعه سازان باید به دنبال تولید مجموعه هایی با فناوری پیچیده باشند و نیاز به بنیاد و ورود تولید کنندگان و قطعه سازان در کشور در این زمینه ضروری است.

مدیرعامل ایران خودرو مازندران را سرشار از متخصصان و تحصیل کردگان صنعتی عنوان کرد و گفت: اتصال کارآفرینان و تحصیل کردگان به یکدیگر موجب رشد صنعت در مازندران خواهد شد.

منطقی به همراه رئیس کمیسیون صنایع و معادن و مدیر عامل شرکت صنعتی مازندران در بازدید یکروزه خود از برخی واحدهای صنعتی استان مازندران بازدید به عمل می آورند.