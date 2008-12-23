اوپک گازی متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی اشماتکو" وزیر انرژی روسیه در پایان نشست مجمع کشورهای صادر کننده گاز گفت: یک سازمان جدید امروز متولد شد، اساسنامه این سازمان مورد توافق همه کشورهای شرکت کننده قرار گرفت و مرکزیت آن در قطر خواهد بود.

ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه نیز در نطقی خطاب به وزرای نفت و گاز کشورهای صادرکننده گاز در نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز(GECF) گفت : با بالا رفتن هزینه های توسعه میادین گازی باوجود تداوم بحران مالی و کاهش قیمت انرژی در جهان دوره انرژی ارزان و گاز ارزان در حال پایان است.

وی در عین حال تاثیر بحران مالی جهانی بر کاهش قیمت گاز را بیشتر از تاثیر آن بر کاهش قیمت نفت دانست.

روسیه امروز میزبان نشست وزیران انرژی حداقل 11 کشور گازی از جمله ایران، قطر و ونزوئلا به عنوان اعضای یک باشگاه انرژی غیررسمی جدید تحت عنوان مجمع کشورهای صادرکننده گاز بود.

روسیه هدف خود از انجام نشست اوپک گازی در مسکو را تقویت این گروه جدید انرژی دانسته است.

طرح تاسیس اوپک گازی در 10 بهمن سال 1385 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار وی با ایگور ایوانف دبیر شورای امنیت وقت روسیه مطرح شد.

ایشان با اشاره به وجود نزدیک به نیمی از ذخایر گاز جهان در روسیه و ایران پیشنهاد کردند: این دو کشور با کمک یکدیگر می توانند بنای یک سازمان مربوط به همکاریهای گازی را همچون اوپک پایه گذاری کنند که بعدها در سفر مقام های روسی به قطر یکی دیگر از کشورهای دارنده ذخایر عظیم گازی این پیشنهاد به آن کشور نیز ارائه و مورد موافقت مقامهای دوحه قرار گرفت.