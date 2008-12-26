شایعه بی اساس وقوع زلزله در یاسوج

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، طی دو ماه اخیر به صورت هدفمند این شایعه بی اساس که یکی از مراجع کشور گفته است: "در روزهای آینده در یاسوج زلزله می آید" در بین برخی از مردم این شهر پخش شد.

این شایعه در روزهای اخیر که با مانور سالانه هلال احمر به مناسبت روز ملی ایمنی در برابر زلزله همزمان شد، اوج گرفت.

به طور یقین ساخت این شایعه در شهری کوچک و با جمعیت کم و به تبع آن ایجاد نگرانی و اضطراب در بین مردم، با هدف های خاصی صورت می گیرد.

به نظر می رسد که شایعه سازان که با تماسهای تلفنی اقدام به پخش این شایعه کرده اند، یا از فرقه های ضاله ای هستند که با منتسب نمودن این شایعه به یکی از مراجع عظام کشور، قصد تخریب ساحت مراجع عظام را دارند و یا سودجویانی هستند که با شایعه سازی به دنبال کاهش قیمت زمین و خرید ارزان آن و سپس فروش به قیمت گزاف هستند.

به طور قطع زلزله از حوادثی است که قابل پیش بینی نیست و بر این اساس دروغ پردازی در خصوص مراجع و گفتن این مسئله که یکی از مراجع محترم غیبگویی می کنند، آن هم در حالیکه ایشان نیز ادعای غیب گویی ندارند، توطئه دشمنان تشیع است که سعی در تضعیف جایگاه رفیع مرجعیت شیعه دارند و مردم نیز فریب این دروغ پردازان را نمی خورند.

چند سال پیش نیز شایعه زلزله در این شهر پخش شد که باعث ترس و نگرانی برخی از مردم شد اما این شایعات بی اساس بود.