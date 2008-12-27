الجزیره تریبون خود را در اختیار اسرائیل برای توجیه جنایات قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره در اقدامی شگفت انگیز این فرصت را در اختیار سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی قرار داد تا با توجیه کشتار وحشیانه مردم فلسطین به مظلوم نمایی صهیونیستها بپردازد.

"افیخای ادرعی" سخنگوی ارتش رژیم اشغالگر قدس در ارتباطی مستقیم که شبکه الجزیره برای وی فراهم کرد کشتار مردم فلسطین را در حالی که تمام شبکه های خبری تصاویر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و شهدای فلسطینی پخش می کنند، توجیه کرد.

این مقام صهیونیست ارتش جنایتکار اسرائیل را ارتش دفاعی خواند و بر ادامه حملات وحشیانه به نوار غزه در سایه سکوت جهانی تاکید کرد.

اظهارات بی پایه و اساس این مقام صهیونیست در حالی از شبکه الجزیره با هدف منحرف کردن افکارعمومی جهان از جنایات رژیم اشغالگر قدس بیان شد که جنبش جهاد اسلامی در بیانیه ای به ارائه آمار نقض آتش بس از سوی رژیم اسرائیل در مدت شش ماهی که برقرار بود، پرداخت.

بر اساس این گزارش، رژیم اسرائیل در مدت شش ماه، 195 بار آتش بس را در نوار غزه و بیش از 1200 بار در کرانه باختری نقض کرد؛ در این مدت، 24 فلسطینی در نوار غزه شهید،62 نفر زخمی و 38 نفر دیگر زخمی شدند و در کرانه باختری نیز اشغالگران قدس، 21 فلسطینی را شهید و 245 نفر دیگر را زخمی کردند.

موسی ابومرزوق معاون خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس تاکید کرد اهداف رژیم صهیونیستی در این تجاوزات هرگز محقق نمی شود و مردم فلسطین تسلیم نخواهند شد.



شبکه الجزیره هم اکنون به پخش مستقیم اظهارات ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی که با هدف توجیه تجاوزات وحشیانه این رژیم به نوار غزه بیان می شود، می پردازد.