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۹ دی ۱۳۸۷، ۱۸:۴۳

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درگذشت آیت‌الله جمی را تسلیت گفت

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پیامی درگذشت عالم ربانی آیت‌الله جمی امام جمعه فقید آبادان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: عالم وارسته و زاهد، مبارز نستوه و انقلابی و مجاهد فی‌سبیل‌الله حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ غلامحسین جمی (رضوان الله تعالی علیه) امام جمعه والامقام شهر ایثار و مقاومت، آبادان پس از سالها زندگی سرشار از ایمان، مبارزه، مردانگی و ایثار در راه اهداف الهی و آرمانهای والای انقلاب اسلامی به دیدار معبود خود شتافت تا در حلقه شهیدان پاکباز و همیشه جاوید دفاع مقدس، پاداش مجاهدت، صبر و اخلاص خویش را دریافت کند.

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تاکید کرده است : این عالم متعهد و انقلابی ، یکی از برجسته‌ترین نمادها و اسطوره‌های مقاومت و فداکاری در تاریخ انقلاب اسلامی است. هر چند سابقه درخشان مبارزه آیت‌الله جمی با رژیم ستمشاهی، تحمل زندانها و شکنجه‌ها و همراهی مخلصانه‌اش با رهبر کبیر انقلاب اسلامی از آغاز نهضت تا پیروزی که با سکانداری و هدایت حرکتهای انقلابی مردم آبادان نیز همراه بود فرازی بلند از دفتر زندگی سراسر حماسه او به شمار می‌رود اما نام «جمی» با خاطره ایستادگی، شهامت و ایثارگری او در دوران سخت محاصره آبادان و در طول سالهای دفاع مقدس، بلندآوازه گشت و در دفتر رشادت مردان بزرگ تاریخ  ثبت شد.

در ادامه این پیام آمده است : مرحوم آیت‌الله جمی در سالهای سخت جنگ تحمیلی در میان مردم و رزمندگان بود و بیش از هر کسی رن‌ها و مقاومتها را می‌دید و با حفظ سنگر امامت نماز جمعه نقطه قوتی برای مقاومت آبادان شد. او همواره پشتوانه و حامی صدیق سربازان میهن اسلامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران و قوت قلب و تکیه‌گاه استوار رزمندگان به شمار می‌رفت و با اخلاق نیکو و لحن شیرین و امیدوارکننده‌اش ، روح صبر و پایداری را به مردم و رزمندگان می‌دمید.

این پیام تصریح دارد : اینک در روزهای هجرت و فقدان این روحانی بزرگوار و روشن‌بین و خدوم، همه فرماندهان و رزمندگانی که سالها در کنار او با دشمن مقابله کردند سوگوارند و خاطره حضور فداکارانه و نصایح مشفقانه این بزرگمرد را از یاد نخواهند برد.

فرماندهان و آحاد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران ضایعه اسفبار درگذشت این عالم ربانی و پرهیزکار را به محضر صاحب‌الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، ملت سلحشور ایران، به ویژه هموطنان خونگرم استان خوزستان و شهر آبادان و نیز به بیت مکرم آن مرحوم تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند منان علو درجات را برای آن فقید سعید مسئلت دارند.

کد مطلب 808645

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