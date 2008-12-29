به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام آمده است: عالم وارسته و زاهد، مبارز نستوه و انقلابی و مجاهد فی‌سبیل‌الله حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ غلامحسین جمی (رضوان الله تعالی علیه) امام جمعه والامقام شهر ایثار و مقاومت، آبادان پس از سالها زندگی سرشار از ایمان، مبارزه، مردانگی و ایثار در راه اهداف الهی و آرمانهای والای انقلاب اسلامی به دیدار معبود خود شتافت تا در حلقه شهیدان پاکباز و همیشه جاوید دفاع مقدس، پاداش مجاهدت، صبر و اخلاص خویش را دریافت کند.

سازمان عقیدتی سیاسی ارتش تاکید کرده است : این عالم متعهد و انقلابی ، یکی از برجسته‌ترین نمادها و اسطوره‌های مقاومت و فداکاری در تاریخ انقلاب اسلامی است. هر چند سابقه درخشان مبارزه آیت‌الله جمی با رژیم ستمشاهی، تحمل زندانها و شکنجه‌ها و همراهی مخلصانه‌اش با رهبر کبیر انقلاب اسلامی از آغاز نهضت تا پیروزی که با سکانداری و هدایت حرکتهای انقلابی مردم آبادان نیز همراه بود فرازی بلند از دفتر زندگی سراسر حماسه او به شمار می‌رود اما نام «جمی» با خاطره ایستادگی، شهامت و ایثارگری او در دوران سخت محاصره آبادان و در طول سالهای دفاع مقدس، بلندآوازه گشت و در دفتر رشادت مردان بزرگ تاریخ ثبت شد.

در ادامه این پیام آمده است : مرحوم آیت‌الله جمی در سالهای سخت جنگ تحمیلی در میان مردم و رزمندگان بود و بیش از هر کسی رن‌ها و مقاومتها را می‌دید و با حفظ سنگر امامت نماز جمعه نقطه قوتی برای مقاومت آبادان شد. او همواره پشتوانه و حامی صدیق سربازان میهن اسلامی در ارتش جمهوری اسلامی ایران و قوت قلب و تکیه‌گاه استوار رزمندگان به شمار می‌رفت و با اخلاق نیکو و لحن شیرین و امیدوارکننده‌اش ، روح صبر و پایداری را به مردم و رزمندگان می‌دمید.

این پیام تصریح دارد : اینک در روزهای هجرت و فقدان این روحانی بزرگوار و روشن‌بین و خدوم، همه فرماندهان و رزمندگانی که سالها در کنار او با دشمن مقابله کردند سوگوارند و خاطره حضور فداکارانه و نصایح مشفقانه این بزرگمرد را از یاد نخواهند برد.

فرماندهان و آحاد کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران ضایعه اسفبار درگذشت این عالم ربانی و پرهیزکار را به محضر صاحب‌الزمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، ملت سلحشور ایران، به ویژه هموطنان خونگرم استان خوزستان و شهر آبادان و نیز به بیت مکرم آن مرحوم تسلیت عرض می‌کند و از درگاه خداوند منان علو درجات را برای آن فقید سعید مسئلت دارند.