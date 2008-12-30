کنگره ملی "تولید و فرآوری گوجه فرنگی" در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد علیرضا سبحانی صبح امروز در نشست خبری در سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: گفت: کنگره مذکور با هدف ارائه جدیدترین دستاوردهای تحقیقات، تولید و فراوری گوجه فرنگی و ارائه راهکارهای نوین تجارت، توسعه کشت و صنعت این محصول برگزار خواهد شد.

دبیر کنگره ملی فناوری، تولید و فرآوری گوجه فرنگی افزود: برای تدوین نخستین دائره المعارف شرکت های تولیدی و خدماتی مرتبط با محصول گوجه فرنگی برنامه ریزی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: در همایش مذکور مسئولین بلندپایه کشوری، استانی و مدیران اجرایی دیدگاه های خود را مطرح می کنند.

سبحانی خاطرنشان کرد: در حاشیه کنگره گوجه فرنگی نمایشگاه تخصصی دستاوردهای علمی پژوهشی و تولیدی کشاورزی و صنایع برتر استان های کشور نیز برپا خواهد شد.

دبیر کنگره ملی فناوری، تولید و فرآوری گوجه فرنگی محورهای کنگره مذکور را شامل تولید و فرآوری بذر، به زراعی، به نژادی، و مکانیزاسیون، صنایع تبدیلی، آفات، بیماری ها و علف های هرز، اقتصاد و بازاریابی، تولید محصول سالم، کیفیت، استانداردها و معیارها و عملکرد بانک ها دانست.

وی افزود: همچنین بررسی چالش های تولید و فرآوری گوجه فرنگی، معرفی فرآورده های جدید، ارتقاء دانش فنی کارشناسان و دست اندرکاران تولید و فرآوری این محصول و تعامل و تبادل نظر بین مسئولان، متخصصان و تولیدکنندگان گوجه فرنگی را از دیگر اهداف برگزاری این کنگره تخصصی اعلام کرد.

دبیر کنگره ملی فناوری، تولید و فرآوری گوجه فرنگی تصریح کرد: در این کنگره علاوه بر تشکیل میزگردهای علمی تخصصی و برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی، مقالات منتخب به صورت سخنرانی و پوستر ارائه می شود.