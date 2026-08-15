برگزاری نخستین همایش ملی تولید و فرآوری انگور در شاهرود

مرتضی ایزدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری نخستین همایش ملی تولید و فراوری انگور همزمان با روزهای بیست و پنجم و بیست و ششم شهریورماه ماه ۱۴۰۵ در این دانشگاه خبر داد.

وی با بیان اینکه این همایش با توجه به ظرفیت های عظیم شهرستان شاهرود در حوزه تولید محصول انگور و فرآوری آن برگزار می شود، افزود: یکی از محورهای اصلی این همایش در کنار تولید و فرآوری مقوله بازاریابی انگور شاهرود است.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود با بیان اینکه تولید و فیزیولوژی انگور، آبیاری و اغذیه، تنش ها و کشت و همچنین کشت گلخانه ای از جمله محورهای این همایش است، ابراز کرد: مدیریت آفت های و بیماری ها و همچنین مدیریت تلفیقی انگور از دیگر محورهای این رویداد علمی است.

ایزدی فرد با بیان اینکه در این همایش به فراوری و فناوری پس از برداشت انگور هم پرداخته خواهد شد، ادامه داد: مسائل اجتماعی، فرهنگی و گردشگری مرتبط با انگور دیگر مور نخستین همایش ملی انگور در شاهرود است.

وی با بیان اینکه این همایش در سالن همایش های دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می شود، افزود: به نژادی وژنتیک انگور، مکانیزاسیون و فناوری های نوین در تاکداری، اقتصاد و بازاریابی و کارآفرینی انگور و همچنین تغییرات اقلیمی و عارضه های فیزیو لوژیکی انگور از دیگر موضوعاتی است که در این همایش به آن پرداخته خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود همچنین گفت: دانشگاه صنعتی، جهاد کشاورزی، شهرداری شاهرود، اجمن تولیدکنندگان انگور شاهرود، شرکت سیمان شاهرود و صندوق حمایت از تولیدات کشاورزی شهرستان های شاهرود و میامی از برگزار کنندگان این همایش هستند.