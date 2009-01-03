به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عاشورپور نویسنده نمایشنامه "یکبار دیگر اذان بگو" با بیان اینکه این اثر تم مذهبی دارد درباره داستان آن افزود: بعد از رحلت پیامبر اسلام (ص) و در آخرین باری که بلال به مدینه رفت مردم از او ‌خواستند که یکبار دیگر اذان بگوید اما او به دلیل فوت پیامبر (ص) قبول نکرد اما با درخواست فاطمه زهرا (س) پذیرفت که بار دیگر اذان بگوید.

وی ادامه داد: بلال در حال اذان گفتن بود که فضه خدمتکار فاطمه زهرا (س) خبر داد آن حضرت (س) نیز رحلت فرمودند بلال دیگر اذان نگفت.

این اثر یکی از متون‌ برگزیده مسابقه نمایشنامه‌نویسی سال پیامبر اعظم(ص) است که به کوشش مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری منتشر می شود.

مجموعه نمایشنامه "بچه‏هاى مسجد" از دیگر آثار صادق عاشورپور است.



