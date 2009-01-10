گمرک الکترونیک می آید / اصلاحیه قانون گمرکی در کارگروه تحول

اردشیر محمدی در گفتگو با مهر با تشریح اقدامات انجام شده برای اصلاح نظام گمرکی به عنوان یکی از 7 محور طرح تحول اقتصادی، هدف از طرح تحول اقتصای را رشد اقتصادی مستمر و برقراری عدالت عنوان کرد و گفت: برای اصلاح نظام گمرکی 6 برنامه پیش بینی شده و برای تحقق این برنامه ها 8 پروژه در کارگروه تحول اقتصادی به تصویب رسیده است.

رئیس کل گمرک ایران 6 برنامه اصلاح نظام گمرک را حضور مستمر و فعال در مجامع بین المللی، اصلاح قوانین و مقررات، تحقق گمرک الکترونیک، افزایش اقتدار، بهره وری و اثر بخشی سازمانی، اصلاح ساختار سازمانی و ارتقاء سلامت اداری عنوان و تصریح کرد: برای تحقق این برنامه ها که هم اکنون در دستور کار قرار دارند، 8 پروژه کوتاه و بلند مدت برنامه ریزی شده است.

حضور فعال در مجامع بین المللی

وی گمرک را یک سازمان بین المللی وعضو سازمان جهانی گمرک (WCO) اعلام کرد و افزود: با توجه به این موضوع یکی از برنامه های گمرک حضور مستمر و فعال در مجامع بین المللی است که بتواند با حضور موثر خود از امکانات آموزشی و فنی استفاده کرده و تبادل کارشناس داشته باشد و همچنین بتواند از تکنولوژی ها، فناوری ها و استانداردهایی که از طریق سازمان جهانی گمرک ابلاغ می شود، در جهت مسیر کاری خود استفاده نماید.

محمدی از شرکت گمرک ایران در جلسات هماهنگی الحاق به سازمان تجارت جهانی ( WTO)، تلاش برای ایجاد گمرکات با کشورهای همسایه و انعقاد موافقتنامه های همکاری گمرک با کشورها به ویژه کشورهای همسایه و عضویت و فعالیت در کنوانسیونهای بین المللی خبرداد.

اصلاح قوانین و مقررات گمرکی

وی در تشریح دومین ماموریت گمرک یعنی اصلاح قوانین و مقررات گمرکی در راستای اجرای اصلاح نظام گمرکی، بیان کرد: در این زمینه بررسی و اصلاح قانون امور گمرکی در دستور کار قرار دارد، زیرا این قانون و آئین نامه اجرایی آن، مصوب سال 1350 است که 37 سال از تصویب این قانون می گذرد، بنابراین با توجه به شرایط کنونی و مقتضیات زمانی، قانون گمرک باید متناسب با شرایط روز طراحی، پیش بینی و اصلاح شود.

رئیس کل گمرک ایران در ادامه از تشکیل کارگروه تخصصی به مسئولیت معاونت امور گمرکی گمرک ایران و مدیران کل واحدهای تخصصی در این ارتباط خبرداد و افزود: در آغاز کار با اعلام فراخوانی به وزارتخانه ها، موسسات، شرکتها، بخش خصوصی و کلیه افرادی که با گمرک ارتباط کاری دارند، درخواست کردیم تا نقطه نظرات خود را در ارتباط با قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن مطرح کنند و گمرک را همراهی نمایند.

وی از اتمام اصلاح و بازنگری قانون امور گمرکی حدود یک و نیم ماه پیش توسط کارگروه تخصصی گمرک با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد خبرداد و گفت: گمرک این قانون اصلاح و بازنگری شده را مجددا برای وزارتخانه ها، سازمانها و شرکتها، بخش خصوصی و کسانیکه با گمرک ارتباط موثر دارند به منظور اطلاع رسانی، ارسال کرد و از آنها درخواست نمود که نقطه نظرات اصلاحی خود را به گمرک ارائه دهند که برخی از این دستگاهها این کار را کردند.

به گفته محمدی در پی این اقدامات و به منظور نهایی شدن اصلاح نهایی قانون امور گمرکی قرار است گمرک با برخی واحدها همچون ستاد مبارزه با قاچاق کالا، وزارت بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس و سایر بخشهایی که خواستار برگزاری نشستهایی با گمرک هستند، جلساتی را برگزار نماید تا این قانون پس از اصلاح نهایی در کارگروه تحول اقتصادی مطرح شود.

وی اظهارامیدواری کرد که متن اصلاحیه نهایی این قانون در پایان ماه جاری در کارگروه تحول اقتصادی ارائه شود و در فرصتی مناسب پس از تصویب آن در کارگروه تحول اقتصادی، امکان ارائه لایحه امور گمرکی به مجلس وجود داشته باشد که البته این امور بر اساس برنامه زمانبندی دنبال می شود.

گمرک الکترونیک

رئیس کل گمرک ایران یکی دیگر از برنامه های گمرک را تحقق گمرک الکترونیک با استقرار سیستم آسیکودای جهانی ذکر و بیان کرد: براساس برنامه زمان بندی قرار است 10 گمرک کشور در بخش ترانزیت کالا به سیستم آسیکودای جهانی مجهز شوند که این برنامه براساس زمان بندی های قبلی در حال انجام است.

وی اظهار امیدواری کرد که در دهه فجر امسال این سیستم در سه گمرک مهم کشور یعنی گمرک شهید رجایی، گمرک شهید باهنر و گمرک سرخس به صورت پایلوت اجرایی شود و پس از آن در سایر گمرکات ترانزیتی کشور به مرحله اجرا درآید، البته در سایر رویه ها همچون صادرات و واردات نیز در سال آینده پیاده سازی شود.

محمدی اظهار امیدواری کرد که با استقرار این سیستم سرعت خدمت رسانی در این بخش توسعه یابد و مراجعه کنندگان گمرک هم با کمترین مراجعه به گمرک و در زمان کوتاه خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند.

افزایش اقتدار، بهره وری و اثر بخشی سازمانی

رئیس کل گمرک ایران یکی دیگر از پروژه های گمرک را افزایش اقتدار، بهره وری و اثر بخشی سازمانی عنوان کرد و افزود: در این برنامه، بحث "ایجاد پنجره واحد" به منظور تسهیل خدمات رسانی به مراجعان در فرآیند ترخیص کالا با توجه به نوع کالاها مورد توجه است.

وی توضیح داد: در فرآیند ترخیص کالاها، سازمانهای مختلفی مجوزهای مربوطه را صادر می کنند که این کار با توجه به مسافت و انجام اقدامات تشریفاتی برای ترخیص کالا زمانبر است، به همین دلیل با ایجاد پنجره واحد، دستگاههای تاثیر گذار در فرآیند ترخیص کالا زیر یک سقف قرار می گیرند و خدمات خود را در یک مجموعه واحد ارائه می دهند.

محمدی با بیان اینکه در این ارتباط کارها به صورت فیزیکی و مجازی دنبال می شود، افزود: در بخش فیزیکی قرار است نیروها و تجهیزات دستگاه های همجوار گمرک که در فرآیند ترخیص کالا موثر هستند را در چند گمرک بزرگ کشور زیر یک سقف مستقر کنیم.

وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه بتوان این رویه را در چند گمرک مهم کشور ایجاد کرد، افزود: با اسقرار پنجره واحد انتظار داریم که زمان ترخیص کالا در گمرک کوتاه و خدمت گیرندگان بتوانند خدمات خود را در یک جای مشخص دریافت کنند.

رئیس کل گمرک ایران یکی دیگر از اقدامات گمرک را ایجاد گمرکات اختصاصی ذکر کرد و اظهارداشت: بر این اساس اجرای پروژه هایی در دستور کار قرار دارد، کما اینکه در بخشهایی موفق به ایجاد گمرکات اختصاصی شده ایم.

وی تصریح کرد: قرار است برای برخی کالاها نظیر خودرو، فرش، زعفران، دارو، سیگار و پارچه گمرکات اختصاصی ایجاد شود که با ایجاد گمرکات اختصاصی نیروهای متخصص، همراه با تجهیزات در آنها مستقر خواهند شد، همچنین سایر سازمانهایی که در فرآیند ترخیص کالا موثر هستند، در این گمرکات حضور خواهند یافت تا خدماتی مناسب، راحت و روان به مراجعان ارائه شود.

محمدی یکی دیگر از پروژه های گمرک را تجهیز مبادی ورودی و خروجی کالا به دستگاه های کنترل نامحسوس یا دستگاههای ایکس ری کانتینری اعلام کرد و گفت: کارها در این خصوص در حال پیگیری است و به محض تامین اعتبار و بودجه لازم ظرف یکسال گمرکات مهم کشور به این سیستم مجهز می شوند.

اصلاح ساختار سازمانی

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: به منظور اصلاح ساختار سازمانی، طرح آمایش سرزمین گمرک اجرایی خواهد شد که در این پروژه گمرکاتی که دارای فعالیت کم یا متوسط هستند را در هم ادغام می کنیم و گمرکاتی که دارای فعالیت بالایی هستند و نیاز به تجهیزو تقویت نیروی انسانی دارند را توسعه می دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در این پروژه این امکان فراهم خواهد شد تا با بهره گیری از کلیه امکانات و منابع موجود بتوانیم خدمت رسانی را به شکل مطلوب تری دنبال کنیم.

ارتقای سلامت اداری

رئیس کل گمرک ایران ششمین پروژه گمرک در راستای اجرای اصلاح نظام گمرکی را پیشگیری از فساد اداری ذکر کرد و گفت: به این موضوع باید الزاما توجه شود و ترمیم حقوق کارکنان در دستور کار قرار گیرد.

به گفته وی شناسایی و احسای گلوگاههای فساد، تلاش در جهت افزایش فرهنگ وجدان کاری، تنظیم برنامه های آموزشی، اعمال، نظارت، کنترل و استفاده از فناوری هایی در جهت ارتقای سلامت اداری می تواند گمرک را در این کار یاری رساند.

وی با اشاره به ارائه لایحه اختصاص نیم درصد از حقوق ورودی گمرک به کارکنان به مجلس و تصویب کلیات آن توسط نمایندگان مجلس به عنوان یک کار بنیادی و زیربنایی، اظهارامیدواری کرد که این لایحه در شور دوم نیز به تصویب برسد که یک حرکت زیربنایی در جهت ایجاد زیرساختها، توسعه و نوسازی گمرک و ایجاد انگیزه برای کارکنان خواهد بود

محمدی از تفویض اختیار به گمرکات اجرایی کشور حداقل در 18 مورد به منظور تسهیل و روان سازی امور خبرداد و تصریح کرد: با این کار دیگر نیازی نیست که خدمت گیرندگان گمرک برای انجام فرآیندها زمان و مسافت طولانی را برای انجام تشریفات گمرکی طی کنند.

وی همچنین از آمادگی گمرک در جهت تفویض اختیار به گمرکات اجرایی کشور به منظور انجام راحت و روان امور در صورت تقاضای آنها خبر داد و گفت: گمرک برای افزایش خدمت رسانی به مراجعان و تعامل مثبت با با خدمت گیرندگان خود، نشستهای ادواری برگزار می کند که در آنها مشکلات، مسائل، نقطه نظرات و پیشنهادات مطرح می شود و در جهت اصلاح روشها بهره گیری می شود.

وی 5 رویکرد گمرک را اعتماد، احترام، سرعت، دقت، صحت و سلامت وظایف اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد که گمرک به جایی برسد که خدمت گیرندگان رضایت مطلوبی از عملکرد این دستگاه داشته باشند.