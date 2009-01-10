حسین(ع) عزیزترین عضو هر خانواده ایرانی است

مارتین و پیتر کالینسکی دو برادر عکاس و موسیقیدان لهستانی و همکار روزنامه "جنیک" چاپ ورشو که برای گرفتن عکس و بررسی موسیقی محرم به ایران سفر کرده اند در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلایل علاقه خود برای دیدن این مراسم گفتند: برای ما دیدن مراسمی با ویژگیهای محرم به عنوان یکی از منحصر به فردترین مراسمات جهان بسیار شگفت انگیز بود.

برادران کالینسکی در ادامه گستردگی این مراسم در میان تمام ایرانیها را عجیب دانستند و از وجود لذتی خاص در بادیگران بودن در مراسم محرم سخن گفتند.

آنها مردم ایران را به خانوده ای تشبیه کردند که به خاطر از دست دادن کسی که برای همه آنها محترم و عزیزبوده است گریه می کنند.



این دو ادامه دادند: برای ما واقعا جالب بود که پیرمردها مثل بچه های یکی دوساله برای حسین(ع) گریه می کردند.

در اروپا از محرم فقط قمه زنی آن را نشان می دهند

مارتین کالینسکی عکاس جنیک در اشاره به نگاهی که رسانه های غربی به مردم خود درباره مراسم مذهبی ایرانی و اسلامی به ذهن مردم تزریق می کنند ابراز داشت: محرمی که من دیدم با محرمی که در گذشته می شناختم بسیار متفاوت بود و من که با عکسی در رویترز با واقعه محرم آشنا شده بودم که در آن فردی پاکستانی در حال بریدن سینه خود بود محرم ایران را بسیار آرام و قشنگ دیدم.

این عکاس اروپایی درباره نگاه خود به محرم با اشاره به عکسهایی که در این روزها از محرم تهیه کرده است آنها را زاویه دید خود به این واقعه عنوان کرده و افزود: نگاه ما به محرم بسیار متفاوت بود و ما فکر می کردیم شیعیان ایران در مراسم محرم به بدن خود آسیب می زنند اما ما چنین چیزی ندیدیم و محرم ایران آرام و در نهایت زیبایی برگزار شد.

وی همچنین گستردگی محرم وغیردولتی بودن آن را شگفت انگیز دانسته و گفت: من به کشورهای مختلفی سفر کرده ام و از مراسم مذهبی زیادی عکس گرفته ام اما هیچکدام این قدر در ذهن و مردم یک گسترده جغرافیایی نفوذ نداشته اند و در مدتی که ما اینجا بودیم این احساس در ما به وجود آمد که انگار فقط ما دو نفر عزادار امام حسین(ع) نیستیم.

مارتین کالینسکی به سفر خود به بندرعباس اشاره کرد و افزود: اگر چه در تهران به نظر می رسید که بازیگران حرفه ای تعزیه انجام می دهند اما من شاهد انجام تعزیه هایی توسط مردم عادی در بندرعباس بودم که همه چیز آن توسط مردم تدارک دیده شده بود و این خود برای من بسیار جالب بود.

پیتر کالینسکی موسیقی محرم را در نوع خود جالب، آرامبخش و همچنین اندوهناک حتی برای وی که با محتوای اشعار آشنایی نداشت معرفی کرد.

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گفتگو از : حمدالله عمادی حیدری