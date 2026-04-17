به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پی حواشی مربوط به باز شدن تنگه هرمز، خطاب به مسئولان در فضای مجازی نوشت:

برادرانِ عزیز من، تا آن‌جا که شرط عقلانیت و حکمت است با این مردم صبور و عزتمند (کمی بیش از یک توئیت) صحبت کنید و ایشان را مَحرم بدانید! مَحرم دانستن مردم، مستلزم حرف‌زدن و تخاطب با آن‌هاست. مردم؛ سالارند.