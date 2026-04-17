۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۷

با این مردم صبور و عزتمند کمی بیش از یک توئیت صحبت کنید

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پی حواشی مربوط به باز شدن تنگه هرمز، خطاب به مسئولان در فضای مجازی نوشت: با این مردم صبور بیش از یک توییت صحبت کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پی حواشی مربوط به باز شدن تنگه هرمز، خطاب به مسئولان در فضای مجازی نوشت:
برادرانِ عزیز من، تا آن‌جا که شرط عقلانیت و حکمت است با این مردم صبور و عزتمند (کمی بیش از یک توئیت) صحبت کنید و ایشان را مَحرم بدانید! مَحرم دانستن مردم، مستلزم حرف‌زدن و تخاطب با آن‌هاست. مردم؛ سالارند.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      والا بخدا. دستی دستی میخوان اتحاد خدشه دار بشه. خب رعایت کنید. کمی بیشتر توجه کنید و برای بخش رسانه وقت بذارید و سرمایه گذاری کنید
    • IR ۲۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۸
      از مسئولین زحمت کش و دلسوز صمیمانه سپاسگزاریم
    • IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      قالیباف خودش یه تنه رفته مذاکره با آمریکا
    • سلما IR ۰۰:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      امام خامنه ای را امریکا کشت همه را کشت بچه های میناب را کشت زیر ساخت ها را نابود کرد بعد با نماینده اپستین مذاکره کردید این بود اقتدار
    • حسن حسنی IR ۰۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      درود بر شما. مردم را رها نکنید. سکوت و یا پاسخهای نامربوط، مردم را دلسرد می کند.
    • IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      دقیقا وکاملا‌درسته
    • IR ۰۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۹
      خیلی خوب است. برکار مذاکره کنندگان نظارت کنید و انتقاد کنید تا پایشان نلغزد . .مثل برجام کار ا به دست مذاکره کنندگان رها نکنید که زیر فریب و فشار آمریکا ناگاه امتیاز میدهند . لحظه به لحظه باید تلاش کرد هر نکته مذاکراتی فاش شود تا اعتماد مردم به مسولان حفظ شود . این مردم پای کارند و خیابان را نگه.داشته اند تا کشور از این پیچ دشوار بگذرد . هر چقدر در جریان وقایع باشند اعتمادشان حفظ میشود و اتحاد مردم با نیروهای مسلح است که کشور را به این درجه از قدرت رسانده است

