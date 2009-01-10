دعوت از سه بانوی فوتسالیست هرمزگانی به تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید محمد بنی هاشمی عصر امروز در حاشیه دیدار تیم فوتبال شهرداری بندرعباس و استیل آذین، اظهار داشت: فاطمه یگانه، مرضیه تندرو و فاطمه معماری از استان هرمزگان به تیم ملی فوتسال کشورمان دعوت شدند.

وی افزود: این در حالیست که طی سالهای اخیر رشد ویژه ای در حوزه فوتسال بانوان و اساسا ورزش بانوان در هرمزگان را شاهد بوده ایم.

بنی هاشمی ادامه داد: بنابر اعلام فدراسیون، مهسا پور محمدیان ،وجیهه کرمی،بهناز افشار از خراسان رضوی،کبری حامدی،مهناز دولت پور،ساحل رفیعی از گیلان، الهه وکیلی، مریم شریعاتی، مژگان ضیایی از یزد، فاطمه یگانه، مرضیه تندرو، فاطمه معماری از هرمزگان، پریسا موسوی، زهرا قلی زاده و یوکابد اسدی از مازندران، سمیه سرباز از اردبیل ، فرشته مهدوی از سمنان، اوسنا بنی بخار از کردستان، الهام عسگری و ملیحه موسوی از زنجان، گلناز طاهری و راضیه مرادی از قزوین، فاطمه مظفری از فارس، سارا افرازی، زینب جلالی، حلیمه نوروزی از خوزستان، الناز قدمگاهی، طاهره بنی هاشمی، بهاره شریفی از تهران، نغمه مرادی از کرج، ملیحه عزتی نیا و مطهره غلامی از گلستان، آرزوی سرگزی، مرضیه جهان تیغ از سیستان و بلوچستان، الناز جلیلی و سارا سبززاری و نسیمه میر احمدی از اصفهان نفراتی هستند که در اردوی تیم ملی فوتسال بانوان کشور حضور خواهند داشت.

اردوی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان از 25 دیماه به مدت پنج روز در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.