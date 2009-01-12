صدها روزنامه نگار و خبرنگار برای اعزام به غزه اعلام آمادگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، درپی فراخوان انجمن روزنامه نگاران مسلمان برای ابرازهمدردی با مظلومان غزه صدها تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران با امضای طوماری جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

امضا کنندگان این طومار که تقریبا از تمام روزنامه ها و خبرگزاری ها و اعضای این انجمن هستند ، ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی و اعلام همبستگی با ملت فلسطین آمادگی خود را برای دفاع قلمی، جانی و مالی از مردم مسلمان غزه اعلام کردند.

امضا کنندگان این طومار به رهبران رژیم صهیونیستی هشدار داده اند که این تجاوز نهایتا شکست دیگری را به پرونده آنها اضافه خواهد کرد و تاوان ارتکاب این جنایات را پرداخت خواهند کرد.