30 تا 40 درصد مواد مخدر ورودی به کشور مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مسعود زاهدیان ظهر امروز در نشستی مطبوعاتی در هتل ثامن الائمه مشهد افزود: حدود 9 درصد کشفیات مواد مخدر کشور مربوط به استان خراسان رضوی و این استان یکی از شش استان اول کشور در زمینه کشف مواد مخدر است.

مدیر کل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: مواد مخدر اغلب از استان‌های شرقی به سمت مرکز کشور منتقل می شود و هم مرزی استان‌های شرقی با منشا تولید تریاک و خشخاش باعث شده این استان‌ها آسیب‌پذیری بیشتری در این زمینه داشته‌باشند.

زاهدیان با اشاره به اینکه اعتبار مواد مخدر در کشور 77 میلیارد تومان است گفت: این میزان اعتبار با توجه به امکانات کشور خوب است ولی در مقایسه با میزان تهدید و رقم گردش مواد مخدر، ناچیز است.

وی با اشاره به افزایش 33 درصدی کشفیات مواد مخدر در کشور نسبت به سال گذشته گفت: 20 درصد مواد مخدر وارد شده به کشور، کشف و شناسایی می‌شود.

زاهدیان اظهار داشت: الگوی مصرف مواد مخدر در کشور تغییر کرده است و در حال حاضر معضل مواد مخدر کشور استفاده از کراک و قرص‌های روان‌گردان است، که بیشترین تاثیر منفی را در جوانان دارد.

مدیر کل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: آموزش در محیط‌ های کار و کارگری و مدارس، ارایه خدمات مشاوره‌ای در مراکزی مثل زندان‌ها، فعالیت کمیته اشتغال و حرفه‌آموزی برای پشتیبانی از معتادانی که ترک کرده‌اند و همکاری مجموعه‌هایی مثل آموزش و پرورش، بهزیستی و رسانه‌های جمعی از اقدامات پیشگیرانه این ستاد است.