۲۷ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۲۱

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: بی‌تردید کلام الهی و سخنان بزرگان دین، بهترین و مطمئن‌ترین چراغ راهنمای بشریت به سوی خیر دنیا و آخرت و کسب مواهب ارزشمند است . مرور روزانه برخی نکته‌های هدایتگر، نقش ارزشمندی در روشنگری ذهنی و روحی خواهند داشت .

آیه روز:

وَللهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَیْهِ یُرْجَعُ الأَمْرُ کُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

نهان آسمان ها و زمین فقط در سیطره دانش خداست ، همه کارها به او باز گردانده می  شود پس او را بندگى کن و بر او توکل داشته باش و پروردگارت از آنچه انجام می  دهید، بى خبر نیست .

سوره هود، آیه 123

حدیث امروز:

امام محمد باقر(ع):

ما شیب شی‌ء بشی‌ء احسن من حلم بعلم .

چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد .

بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75   

