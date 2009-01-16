آیه روز:

وَللهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَیْهِ یُرْجَعُ الأَمْرُ کُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .

نهان آسمان ها و زمین فقط در سیطره دانش خداست ، همه کارها به او باز گردانده می شود پس او را بندگى کن و بر او توکل داشته باش و پروردگارت از آنچه انجام می دهید، بى خبر نیست .

سوره هود، آیه 123

ذکر روز جمعه:

حدیث امروز:

امام محمد باقر(ع):

ما شیب شی‌ء بشی‌ء احسن من حلم بعلم .

چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد .



بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75