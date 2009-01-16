آیه روز:
وَللهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَیْهِ یُرْجَعُ الأَمْرُ کُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ وَمَا رَبُّکَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ .
نهان آسمان ها و زمین فقط در سیطره دانش خداست ، همه کارها به او باز گردانده می شود پس او را بندگى کن و بر او توکل داشته باش و پروردگارت از آنچه انجام می دهید، بى خبر نیست .
سوره هود، آیه 123
ذکر روز جمعه:
حدیث امروز:
امام محمد باقر(ع):
ما شیب شیء بشیء احسن من حلم بعلم .
چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد .
بحارالانوار ، دار احیاء التراث العربی ، ج 75
