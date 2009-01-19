گردهمایی "غزه حماسه بیداری" در قم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، گردهمایی بزرگ طلاب و روحانیان حوزه علمیه قم با نام "غزه، حماسه بیداری" در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی صبح امروز در سالن‌ همایش‌های دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم آغاز به کار کرد.



این گردهمایی با هدف تبیین اهداف پشت پرده حمله ددمنشانه رژیم غاصب صهیونیستی به غزه و حمایت حکام سرسپرده عربی در راستای ریشه کن کردن بیداری فزاینده اسلامی در بین فلسطینیان به ویژه حماس و طرفداران آن در باریکه غزه و همسویی جریان سازان خبری فرامنطقه‌ای و برخی جریانات وابسته و شایعه‌سازان داخلی برگزار می‌شود.



در این همایش که با حضور طلاب، روحانیان، اساتید و مبلغان حوزه علمیه قم، شماری از دانشجویان، طلاب غیرایرانی و طلاب، اساتید و مسئولان حوزه‌ علمیه خواهران برگزار می‌شود، ابوسرور، مسئول تبلیغات و اطلاع‌رسانی جنبش مقاومت اسلامی حماس، حجت الاسلام سالک، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) و دکتر رضا سراج، استاد دانشگاه و کارشناس مطالعات استراتژیک سخنرانی می کنند.