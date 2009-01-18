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۲۹ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۲۰

تاکیدرهبرانقلاب برخرافه زدایی/

قرآن "تعقل" را برای مقابله با خرافات مورد تأکید قرار می‌دهد

قرآن "تعقل" را برای مقابله با خرافات مورد تأکید قرار می‌دهد

حجت الاسلام ایازی با اشاره به اینکه جامعه عوامگرا و سطحی‌نگر با خرافات بیشتری رو به رو است یادآور شد: قرآن از دو راه دعوت به تعقل و اندیشه‌ورزی و دعوت مدعیان به ارائه استدلال با مسئله خرافات، موهومات و غلو مبارزه کرده است.

حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر در پی تأکید رهبرمعظم انقلاب در مورد مبارزه با خرافات در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: قرآن به مسئله غلو پرداخته و در آیات بسیاری  به پیروان ادیان گذشته پاشاره کرده که این افراد غلو نکنند.

وی افزود: یکی از اهداف بعثت پیامبران این مسئله عنوان شده، به طوری که در بخشی از آیه 157 سوره اعراف آمده است : (پیامبر) بارهاى سنگین و زنجیرهایى را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر مى‏دارد، پس کسانى که به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و از نورى که با او نازل شده پیروى نمودند، آنان رستگارانند.

حجت الاسلام ایازی تصریح کرد: آیات بسیاری در این رابطه وجود دارد، قرآن از دو راه به این مسئله پرداخته است. یکی به صورت ایجابی که مسئله را به صورت تعقل، خردورزی و در بستر اندیشه ورزی طرح می کند. یکی هم از طریق اینکه برای مسائل اعتقادی خود استدلال کرده و دلیل می آورد و از طرف مقابل می خواهد که اگر شما هم در اعتقادات خود دلیل و استدلال دارید آنها را ارائه کنید.

وی در این رابطه همچنین به آیه 64 سوره نمل اشاره کرد که می فرماید : یا کسى که آفرینش را آغاز کرد، سپس آن را تجدید مى‏کند و کسى که شما را از آسمان و زمین روزى مى‏دهد؛ آیا معبودى با خداست؟! بگو: «دلیلتان را بیاورید اگر راست مى‏گویید!»

این محقق و قرآن پژوه گفت: بنابراین قرآن کریم صرف نظر از این مبانی که در باب دعوت به فکر و اندیشه می آورد با انحرافات؛ خرافات و غلوها هم مبارزه می کند هر جامعه ای که در آن عوام گرایی و سطحی نگری و خردستیزی باشد ، به طور قطع ا رواج خرافات بیشتر می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه در بخش فرهنگ خواستار تکمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم؛ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى در تمام سیاست گذارى‏ها و برنامه ریزى‏ها؛ تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار، درستکارى، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید؛ مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات؛ استفاده بهینه از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام و ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملى براى تحقق آن شده بودند.

کد مطلب 818369

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