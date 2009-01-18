حجت الاسلام محمد علی ایازی قرآن پژوه و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر در پی تأکید رهبرمعظم انقلاب در مورد مبارزه با خرافات در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: قرآن به مسئله غلو پرداخته و در آیات بسیاری به پیروان ادیان گذشته پاشاره کرده که این افراد غلو نکنند.

وی افزود: یکی از اهداف بعثت پیامبران این مسئله عنوان شده، به طوری که در بخشی از آیه 157 سوره اعراف آمده است : (پیامبر) بارهاى سنگین و زنجیرهایى را که بر آنها بود، (از دوش و گردنشان) بر مى‏دارد، پس کسانى که به او ایمان آوردند، و حمایت و یاریش کردند، و از نورى که با او نازل شده پیروى نمودند، آنان رستگارانند.

حجت الاسلام ایازی تصریح کرد: آیات بسیاری در این رابطه وجود دارد، قرآن از دو راه به این مسئله پرداخته است. یکی به صورت ایجابی که مسئله را به صورت تعقل، خردورزی و در بستر اندیشه ورزی طرح می کند. یکی هم از طریق اینکه برای مسائل اعتقادی خود استدلال کرده و دلیل می آورد و از طرف مقابل می خواهد که اگر شما هم در اعتقادات خود دلیل و استدلال دارید آنها را ارائه کنید.

وی در این رابطه همچنین به آیه 64 سوره نمل اشاره کرد که می فرماید : یا کسى که آفرینش را آغاز کرد، سپس آن را تجدید مى‏کند و کسى که شما را از آسمان و زمین روزى مى‏دهد؛ آیا معبودى با خداست؟! بگو: «دلیلتان را بیاورید اگر راست مى‏گویید!»

این محقق و قرآن پژوه گفت: بنابراین قرآن کریم صرف نظر از این مبانی که در باب دعوت به فکر و اندیشه می آورد با انحرافات؛ خرافات و غلوها هم مبارزه می کند هر جامعه ای که در آن عوام گرایی و سطحی نگری و خردستیزی باشد ، به طور قطع ا رواج خرافات بیشتر می شود.

حضرت آیت الله خامنه ای در سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه در بخش فرهنگ خواستار تکمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم؛ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى در تمام سیاست گذارى‏ها و برنامه ریزى‏ها؛ تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار، درستکارى، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید؛ مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات؛ استفاده بهینه از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام و ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملى براى تحقق آن شده بودند.