احمد جعفر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در بیش از سه هزار کارگاه، نزدیک به هفت هزار نفر در بخش صنایع ‌دستی روستایی استان همدان فعال هستند، اظهار داشت: بیش از 200 میلیارد تسهیلات اعطایی به صنعتگران صنایع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دستی در قالب بنگاه‌های اقتصادی زود بازده توسط صنایع‌دستی روستایی جذب شده است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از فعالیت‌های صنایع‌دستی استان همدان در بخش روستایی انجام می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر از مجموع 255رشته صنایع‌دستی کشور، 116 رشته در استان همدان فعالیت می‌کنند که از این میان 27 رشته در بخش روستایی فعال هستند،یادآور شد: ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان همدان در بخش روستایی بسیار قابل توجه است.

معاون هنرهای سنتی و صنایع‌دستی استان همدان به مشکلات فراروی صادرات صنایع‌دستی استان همدان اشاره کرد و گفت: صادرات این بخش با مشکلات حمل و نقل بین المللی، تأخیر در اعطا جوایز صادراتی و پرداخت نشدن یارانه حمل و نقل صادراتی مواجه است.

جعفرپور تصریح کرد: پایین بودن کیفیت تولیدات بعضی از تولیدکنندگان و انجام نشدن به موقع تعهدات، مشکلات زیادی را در این عرصه پدید آورده که نیازمند توجه بیشتر مسئولان استانی است.