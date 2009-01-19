روحانیون سنی ارومیه سکوت کشورهای عربی در برابر غزه را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جمعی از روحانیون اهل سنت این شهرستان اعلام داشتند، سکوت سران برخی از این کشورها، در واقع مهرتاییدی بر اعمال وحشیانه ارتش رژیم اشغالگر قدس کشتار مردم بی دفاع غزه بود و این ننگ بزرگی برای سران این کشورها محسوب می شود.

چند تن از روحانیون و طلاب اهل سنت ظهر امروز در حاشیه همایشی که به منظور محکومیت جنایات صهیونیست ها در مسجد امام شافعی ارومیه برگزار شد به خبرنگار مهر گفتند: سکوت مرگبار سران برخی کشورهای اسلامی و عربی بیانگر ترس و وحشت آنها از رژیم اشغالگر قدس بود که مقاوت 22 روزه مردم غزه بر پوشالی بودن قدرت ارتش اسراییل غاصب صحه گذاشت.

امام جماعت منطقه راژان ارومیه به خبرنگار ما گفت: طبق توصیه اسلام، تمامی مسلمانان باید در برابر هرگونه تفرقه و تجاوز متحد باشند و این امر باعث پیروزی آنها خواهد شد.

ماموستا جمال توکلی افزود: مومنین تنها با توکل بر خداوند قادر خواهند بود در برابر این توطئه ها ایستادگی کنند.

وی افزود: مردم فلسطین مردمی به حق بوده و رژم اشغالگر قدس با توطئه و تجاوز حق آنها را در مقابل دیدگان تمامی دنیا زیر پا نهاده است.

یکی از طلاب حوزه علمیه اهل تسنن ارومیه نیز گفت: پیام مردم غزه به تمامی مسلملنان در این مدت پیام مقاومت و ایستادگی در برابر هر تجاوز و وحشیگری بود.

عبدالباسط اصغری افزود: قطره قطره خون شهدای غزه بمب هایی بر سر اشغالگران رژیم صهیونیستی و حامیان آنها خواهد بود.

مدرس حوزه علمیه صلاح الدین ایوبی شهرستان ارومیه نیز گفت: مقاوت مردم مسلمان در غزه یک مقاومت جانانه و معجزه آسا بود.

خالد قیطرانی با محکومیت سکوت برخی سران کشور های اسلامی و به خصوص عربی افزود: محکومیت جنایات اسراییل توسط برخی کشورها و ملت های غیرمسلمان، نشان دهنده پیام رسای مظلومیت مردم غزه و فلسطین به گوش جهانیان است.

یکی از طلبه های روحانی مدرسه علمیه طلاب حوزه علمیه اهل تسنن ارومیه نیز معتقد است: سکوت مجامع بین المللی در برابر کشتار زنان و کودکان در غزه نشانگر ترس آنها از ارتش پوشالی اسراییل است.

خالد ایوبی نیا افزود: ملت دنیا بدانند که این قدرت پوشالی در مقاومت 22 روزه مردم غزه و نیز در جنگ 33 روزه لبنان در هم شکست.

وی ادامه داد: محکومیت این جنایات توسط آحاد مردم دنیا به معنای اعلام انزجار از وحشیگری و نسل کشی است.

روحانی و امام جماعات منطقه سیلوانای شهرستان ارومیه نیز گفت: رهبری انقلاب اسلامی با پیام خود به مردم مقاوم غزه و فلسیطین راه نجات مسلمانان در برابر ظلم و تجاوز را به روشنی بیان کرد.

سلیمان مراد زاده افزود: این پیام به حماس و تمامی مسلمانان افتخار بزرگی برای جامعه اسلامی است و این نشان دهنده حمایت تمامی مردم مسلمان ایران با تمامی مذاهب از مظلومیت و حقانیت مسلمانان در تمام جهان است.

همایش یکروزه روحانیون اهل سنت آذربایجان غربی به منظور حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار شد.