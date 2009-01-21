برنامه کاهش جمعیت کیفری مانع از ورود 110 هزار نفر به زندان شد

معاون قضایی سازمان زندانها در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: حساسیتهای رئیس قوه قضائیه واستفاده از ظرفیتهای فعلی قانون و اختیارات ریاست قوه قضائیه سبب رشد منفی در ورود مددجویان به زندان و کاهش جمعیت کیفری شده به طوری که در سال ٨٠ جمعیت کیفری زندانها بالای ١٧٠ هزار نفربوده و با توجه به رشد هر ساله ورودی زندانیان این رقم در حال حاضر به حدود 140هزار زندانی تقلیل یافته است.

غلامعلی محمدی افزود: حبس زدایی و کاهش جمعیت زندانها را یکی از برنامه های بینادین و در اولویت قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: بر حسب تاکیدات رئیس قوه قضائیه سیاست حبس زدایی طی سالهای اخیر جزو برنامه های در اولویت دستگاه قضایی و سازمان زندانها قرار گرفته است.

نتایج مطالعات نشان می دهد که زندان تدبیری مناسب برای اصلاح و درمان مجرمان نیست. علاوه بر این شیوه اجرای مجازات زندان سبب تحمیل هزینه بر جامعه و خانواده و اطرافیان زندانی و نیز افزایش و تعدد و تکرار مجدد جرم است.

در حالی برای 1600 عنوان مجرمانه زندان تعیین شده است که 6/15 درصد از این حبسها 3 تا 6 ماه و 30 درصد آنها بیش از 6 ماه تا 2 سال است اما در لایحه مجازاتهای جایگزین حبس که اغلب از نوع خدمات اجتماعی است پیش بینی شده است جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آنها تا 6 ماه حبس است قاضی می تواند به جای مجازات حبس از مجازات اجتماعی استفاده کند.

معاون قضایی سازمان زندانها تصریح کرد: یکی از سیاستهای کلی دستگاه قضایی کاهش استفاده از مجازات حبس است که این تکلیفی برای همه کارگزاران و به خصوص قضایی است.

محمدی به تاکید رئیس قوه قضائیه بر کاهش صدور حکم حبس اشاره کرد و گفت: آیت الله هاشمی شاهرودی به کرات تاکید کرده که زندان باید به عنوان آخرین راهکار باشد و تنها در مواقعی که چاره ای جز زندان نداریم استفاده شود.

قانونگذار در سیاست کیفری برای ١٦٠٠ مورد عنوان مجرمانه مجازات حبس تعیین کرده است



بر اساس قوانین موجود در سیاست کیفری قانونگذار برای ١٦٠٠ مورد عنوان مجرمانه مجازات حبس تعیین کرده و به طور کلی باید گفت کمتر عنوان مجرمانه ای در کشور وجود دارد که حبس برای آن در نظر گرفته نشده باشد.

معاون قضایی سازمان زندانها همچنین به تاکیدات مقام معظم رهبری در حبس زدایی اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه بر سیاستهای حبس زدایی برای ما کارگزاران قضایی تکلیف است تدابیری اتخاذ کنیم که منجر به کاهش جمعیت کیفری واستفاده حداقلی از مجازات زندان شود.

محمدی خاطرنشان کرد: برخی تصور می کنند که مجازات جایگزین زندان ابهت زندان را از بین می برد در حالی که باید گفت چنین تصوری نادرست است زیرا مجرم در بطن اجتماع مجازات خود را تحمل می کند و اجرای مجازات اجتماعی جایگزین حبس از ضمانت اجرایی کیفری لازم برخوردار است و به طور حتم تایرگذاری آن بیشتر خواهد بود.