افزایش اجاره بهای مسکن به علت رکود در ساخت و ساز است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد حجت الاسلام محمد علی رضایی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل دفتر مجمع نمایندگان استان افزود: به رغم وجود جمعیت جوان و نیاز شدید مردم به مسکن، ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن در شرایط رکود قرار دارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کاهش قیمت مصالح ساختمانی موجب رکود شدید در بازار مسکن و ساخت و ساز شده است.

وی با بیان اینکه افت قیمت مسکن و بسته شدن تسهیلات بانکی میل به ساخت و ساز را در کشور کاهش داده است، گفت: کاهش قیمت مصالح ساختمانی به طور طبیعی موجب کاهش هزینه ساخت، نرخ زمین، مسکن و نیز اجاره بهاء می شود.

نماینده تربت حیدریه در مجلس با اشاره به افزایش نیاز به مسکن با توجه به جوان بودن جمعیت کشور گفت: این درحالی است که با عدم افزایش شمار مسکن روبرو هستیم.

حجت الاسلام رضایی با اشاره به حمایتهای دولتی از انبوه سازان گفت: دولت باید ارائه تسهیلات بانکی را به کلیه افراد و انبوه سازان تسهیل و تسریع کند تا شاهد ساخت مسکن در نقاط مختلف کشور بود.

وی خاطرنشان کرد: رکود در بازار مسکن موجب ثبات در نرخ اجاره بها می شود و افزایش اجاره بهای مسکن تنها به دلیل رکود فعلی در ساخت و ساز مسکن است.